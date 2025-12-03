Центр защиты прав потребителей (PTAC) в будущем году потратит 239 508 евро на взаимодействие с коллегами из Евросоюза. Зачем это нужно?

На что жалуемся?

Европейская сеть потребительских центров (ECC-Net) с Латвией не соскучится — в прошлом году из нашей республики поступило 1232 информационных запроса, рассмотрено 755 жалоб.

Чаще всего ECC помогает латвийцам разобраться с покупками через интернет — от настоящих магазинов до мошеннических платформ. Разбираются также кейсы с авиакомпаниями — задержки и отмены рейсов, проблемы с багажом. В контексте туризма актуальными также являются «левые» бронирования и некачественный сервис аренды авто. Свой вклад вносит и индустрия развлечений в виде отмененных концертов. Сфера деятельности ECC распространяется на весь Евросоюз, а также на Норвегию и Исландию, заключено и соглашение с Великобританией.

По данным ECC, 58% обращений из Латвии были «разрешены успешно», с достижением удовлетворения для обеих сторон, без необходимости обращаться в суд. По опросам, 93% клиентов остались довольны, как работает этот протокол.

Министр экономики Викторс Валайнис в документе, который сегодня рассматривает правительство, указал, что европейские защитники также «информируют национальное надзорное учреждение о систематических межграничных нарушениях прав потребителей». К тому же, ECC-Net постоянно проводит различные семинары и обучение в ЛР, а еще Брюссель возвращает треть наших затрат. В общем, дело выгодное, надо продолжать...

Заходи, подпишись, покупай живопись

Со своей стороны, наш Центр защиты прав потребителей накануне массовых рождественских распродаж собрал самые яркие примеры вводящих в заблуждение наводок для покупателей в интернет-магазинах – и призывает не попадаться на них:

-При входе в э-магазин на экране появляются яркие объявления — «скидка заканчивается после 02:14!»; «Осталось последние 3 единицы!»; «12 человек смотрят этот продукт!»; «Только что куплено!» и т.п.

-В разделе «Корзина» покупатель видит дополнения, однако его отвлекает навязчивое предложение стать членом программы лояльности, и только внизу маленькими буквами написано, что есть возможность продолжать совершать покупки без записи.

-Когда покупатель доберется до раздела оплаты, итоговая сумма за выбранный товар вырастает, так как, оказывается, появилась плата за недополученную минимальную сумму.

Рекомендации от PTAC:

Не спеши с покупкой, особенно если видишь, что нагнетается ощущение срочности;

Проверьте цену перед платежом — может, в другом магазине этот товар стоит дешевле;

Не забывайте о возможности отмены учетной записи или подписки, зарегистрированной на веб-сайте, которые постоянно забрасывают рекламой.

Остается за кадром, однако, такой не праздный вопрос — отчего в нашей республике цены на многие товары в распространенных торговых сетях, существенно выше, чем прейскурант на аналогичные позиции в государствах Запада, в магазинах тех же брендов? Что особенно обидно, с учетом куда более высокого уровня заработной платы в «Старой Европе». Вот из этого и складывается то, что называется низким уровнем жизни — а политики свои обещания понизить цены в супермаркетах, как-то запамятовали.