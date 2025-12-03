Baltijas balss logotype
Решение о возможных штрафных санкциях для «Škoda Vagonka» могут принять до конца года 0 517

Бизнес
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Решение о возможных штрафных санкциях для «Škoda Vagonka» могут принять до конца года
ФОТО: LETA

Решение о возможных штрафных санкциях в отношении чешской компании «Škoda Vagonka» за выполнение поставок электропоездов может быть принято до конца года, заявил в интервью агентству LETA председатель правления АО «Pasažieru vilciens» (работает под брендом «Vivi») Райтис Нешпорс.

Он пояснил, что договор с «Škoda Vagonka» составлен таким образом, что окончательный расчет осуществляется только после урегулирования всех вопросов.

Нешпорс указал, что «Pasažieru vilciens» уже получил 32 электропоезда, которые успешно эксплуатируются, что подтверждается и ростом числа пассажиров. В то же время PV удержал часть окончательного платежа на сумму, покрывающую максимально возможные штрафные санкции, добавил он.

«Очевидно, что война в Украине существенно изменила возможности выполнить первоначальный график поставок поездов. У “Škoda Vagonka” после начала боевых действий была возможность, ссылаясь на форс-мажор, расторгнуть договор или взять на себя риски и продолжить его выполнение. Они решили продолжить, и именно поэтому сегодня в Латвии есть поезда», – пояснил руководитель PV.

Одновременно он отметил, что война повлияла на «Škoda Vagonka», вызвав дополнительные расходы, поэтому компания представила свои аргументы и доказательства в отношении выполнения поставок. Эти аргументы PV сейчас оценивает, и этот процесс требует времени, добавил он.

«Если PV удерживает штраф, то это решение должно быть очень обоснованным, чтобы в случае судебного разбирательства не возникло рисков дополнительных расходов», – подчеркнул Нешпорс.

На вопрос о том, когда может быть принято решение о штрафных санкциях, он ответил, что сейчас оно «очень близко к финальной стадии».

«Конкретную дату я называть не буду, но конец года – это тот момент, когда решение должно быть принято», – сказал руководитель PV.

Как уже сообщалось, в прошлом году в Латвии по железной дороге перевезено в общей сложности 19,445 миллиона пассажиров – на 13,5% больше, чем в 2023 году, и на 5,3% больше, чем до пандемии, в 2019 году.

Также сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на электропоездах, произведенных чешской компанией «Škoda Vagonka». До этого поезда проходили длительное тестирование на инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными техническими проблемами.

Ранее в компании сообщали, что последний электропоезд «Škoda Vagonka» должен был быть поставлен до 31 июля 2024 года, однако фактически он был доставлен 13 ноября 2024 года.

Каждый электропоезд состоит из четырёх вагонов. Длина одного электропоезда – 109 метров. В каждом поезде предусмотрены сидячие места для 436 пассажиров и стоячие – для 454 пассажиров. Посадка осуществляется с одного уровня с приподнятых платформ.

Общая стоимость проекта составляет 257,889 миллиона евро.

Компания PV была основана в 2001 году путем выделения внутренних пассажирских перевозок из структуры Latvijas dzelzceļš. Изначально PV на 100% принадлежала LDz как дочернее предприятие, однако в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.

Читайте нас также:
#Чехия #Латвия #транспорт #Pasažieru Vilciens #электропоезда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

