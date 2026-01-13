Baltijas balss logotype
airBaltic - в десятке самых безопасных авиакомпаний в мире

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: airBaltic - в десятке самых безопасных авиакомпаний в мире
ФОТО: LETA

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic вошла в десятку самых безопасных авиакомпаний мира, заняв седьмое место в рейтинге глобального агентства Airline Ratings 2026 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic включена в рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира, который ежегодно составляет глобальное агентство Airline Ratings, анализируя отраслевые данные, отзывы пассажиров и показатели безопасности.

Согласно информации на сайте Airline Ratings, в 2026 году airBaltic заняла седьмое место в списке Top 25 самых безопасных авиакомпаний мира. Годом ранее перевозчик находился лишь на 25-й позиции, значительно улучшив свои результаты.

Первое место в рейтинге заняла гонконгская HK Express, за ней следуют австралийская Jetstar Airways и сингапурская Scoot.

Исполнительный директор Airline Ratings Шэрон Петерсен отметила, что airBaltic располагает одной из самых молодых и современных флотов в Европе, состоящей из самолетов Airbus A220-300, и на протяжении длительного времени демонстрирует высокий уровень безопасности.

По ее словам, за последние три года количество инцидентов на один рейс было крайне низким, а серьезных происшествий не зафиксировано вовсе. Репутация авиакомпании в сфере безопасности продолжает улучшаться, что отражает профессионализм и самоотдачу команды. Петерсен также подчеркнула, что этот результат особенно значим с учетом сложных зимних условий, включая частые и интенсивные снегопады.

В свою очередь операционный директор airBaltic Паулс Калитис заявил, что присвоенная оценка подтверждает высокую культуру безопасности авиакомпании, профессионализм команды, а также инвестиции в обучение персонала, содержание современной флоты и операционную дисциплину.

Ранее Airline Ratings также признала airBaltic одной из ведущих авиакомпаний в области устойчивого развития, а также одной из самых популярных авиакомпаний в Европе и Великобритании. Рейтинг Airline Ratings формируется на основе ряда критериев, включая возраст и размер флота, опыт и подготовку пилотов, количество инцидентов и другие показатели.

Читайте нас также:
#инвестиции #безопасность #рейтинг #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

