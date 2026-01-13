Baltijas balss logotype
Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool во вторник, 13 января, заявила, что Россия взяла под контроль четыре завода компании в РФ, поэтому компания больше не контролирует свои активы в этой стране.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Компания заявила, что чистая стоимость бизнеса, связанного с российскими заводами, будет списана. Согласно данным компании, на 31 декабря общий капитал ее бизнеса в России составлял 469 миллионов евро.

Несмотря на это, компания заявила, что будет защищать свои законные права в соответствии с двусторонним инвестиционным договором между Данией и Россией.

Однако она отметила, что не слишком оптимистично настроена относительно возможности отмены решения о принудительном внешнем управлении ее российскими дочерними предприятиями.


#инвестиции #Дания #бизнес #экономика #Россия #политика
Оставить комментарий

