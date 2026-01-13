Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует оборудовать более 800 самолетов сервисом спутникового интернета Starlink от SpaceX. Об этом сообщила пресс-служба Lufthansa Group.

"Система базируется на спутниковых технологиях и позволяет использовать интернет в воздухе так же, как и на земле. Благодаря увеличенной пропускной способности и скорости, потоковая передача, работа в облачных технологиях и другие высокоскоростные программы будут возможны во время полетов", – говорится в сообщении.

Постепенное внедрение Starlink на бортах Lufthansa начнется во второй половине 2026 года, а весь флот будет оснащен новой системой к 2029 году.

Напомним, что пока Lufthansa собирается силами, латвийский airBaltic оснастил интернет-соединением Starlink уже два десятка своих самолетов.

Интернет-сервис в Lufthansa будет бесплатным только для статусных клиентов. Остальным придется заплатить.

"Таким образом Lufthansa Group станет крупнейшей авиационной группой в Европе, которая оснастит свой флот самым современным высокоскоростным интернетом, – ни одна другая авиакомпания не будет иметь больше самолетов с технологией Starlink", – говорится в заявлении.

В Lufthansa Group входят также Austrian Airlines, Brussels Airlines и Swiss.