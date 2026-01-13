Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По следам airBaltic: Lufthansa планирует оснастить более 800 самолетов интернетом от Starlink 0 101

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: По следам airBaltic: Lufthansa планирует оснастить более 800 самолетов интернетом от Starlink

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует оборудовать более 800 самолетов сервисом спутникового интернета Starlink от SpaceX. Об этом сообщила пресс-служба Lufthansa Group.

"Система базируется на спутниковых технологиях и позволяет использовать интернет в воздухе так же, как и на земле. Благодаря увеличенной пропускной способности и скорости, потоковая передача, работа в облачных технологиях и другие высокоскоростные программы будут возможны во время полетов", – говорится в сообщении.

Постепенное внедрение Starlink на бортах Lufthansa начнется во второй половине 2026 года, а весь флот будет оснащен новой системой к 2029 году.

Напомним, что пока Lufthansa собирается силами, латвийский airBaltic оснастил интернет-соединением Starlink уже два десятка своих самолетов.

Интернет-сервис в Lufthansa будет бесплатным только для статусных клиентов. Остальным придется заплатить.

"Таким образом Lufthansa Group станет крупнейшей авиационной группой в Европе, которая оснастит свой флот самым современным высокоскоростным интернетом, – ни одна другая авиакомпания не будет иметь больше самолетов с технологией Starlink", – говорится в заявлении.

В Lufthansa Group входят также Austrian Airlines, Brussels Airlines и Swiss.

Читайте нас также:
#авиация #интернет #spacex #технологии #starlink #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: airBaltic - в десятке самых безопасных авиакомпаний в мире
Изображение к статье: Нечего терять, кроме цепей - один из старейших заводов Латвии - банкрот
Изображение к статье: Пиво без водки - деньги на ветер. Янтарный напиток в Латвии обречен на подорожание
Изображение к статье: Автопром республики по-прежнему выпускает самые большие в мире машины. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео