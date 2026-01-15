Baltijas balss logotype
2025 год стал лучшим в истории мирового туризма, доходы составили 10 трлн

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2026
Euronews
Изображение к статье: 2025 год стал лучшим в истории мирового туризма, доходы составили 10 трлн

WTTC отмечает рост мирового туризма: рекорды по числу путешественников и доходам. Испания улучшает показатели, а в прошлом году приняла свыше 90 млн туристов.

Мировой туризм завершил 2025 год как лучший в своей истории, с совокупным вкладом 10 трлн евро, что составляет 10,3% мировой экономики и на 6,7% больше, чем годом ранее.

Сектор обеспечивает работой каждого третьего работника на планете, по данным WTTC: «Если бы мы были страной, мы бы стали третьей крупнейшей экономикой мира», подчеркнула президент и генеральный директор организации Глория Гевара.

Более 1,5 млрд человек путешествовали за рубеж в течение 2025 года, на 80 млн больше, чем в 2024-м. Ежедневно фиксировалось в среднем 219 000 международных прибытий, что подтверждает полное восстановление и динамику отрасли в мировом масштабе.

В Европе вклад туризма достиг 2,5 трлн евро, что составляет 10% ВВП региона. Рост составил 5,1% в годовом выражении и 11,6% по сравнению с 2019 годом, последним годом до пандемии. «Мы в лучшем положении, чем до пандемии, и лучше, чем в 2024 году», подчеркнула Гевара.

Рекорд в Испании

Рекордным оказался и показатель Испании. Страна приняла 96,5 млн иностранных туристов в 2025 году, на 2,87% больше, чем годом ранее, по оценкам WTTC.

Совокупное экономическое воздействие туризма, включая прямые, косвенные и индуцированные расходы, составило около 260 млрд евро, на 4,7% больше, чем в 2024-м. В целом сектор уже дает 16% ВВП Испании и обеспечивает занятость 3,2 млн человек.

Рост туризма был повсеместным во всех странах мира, за единственным исключением: США, где расходы иностранных туристов за год сократились примерно на 16,3 млрд евро.

Глория Гевара подчеркнула роль Испании как одного из ключевых столпов мирового туризма и как страны, где расположены две главные организации отрасли: государственная ООН Туризм и сам WTTC.

В этом контексте она выступила за укрепление государственно-частного партнерства, чтобы ответить на новые вызовы отрасли, прежде всего в области мобильности международных путешественников, и призвала устранить юридические барьеры и избыточные формальности при поездках между странами.

WTTC также ищет помещения для размещения штаб-квартиры в Мадриде и формирует международную команду примерно из 35 человек, укрепляя роль испанской столицы как одного из главных центров принятия решений в глобальном туризме.

#туризм #Испания #пандемия #ВВП #экономика
