На фоне массовых беспорядков иранцы увеличили покупки биткоинов и их вывод их с местных криптобирж на личные кошельки, сообщили в Chainalysis.

«Сравнивая период, предшествовавший протестам (с 1 ноября по 27 декабря 2025 года), с периодом с 28 декабря 2025 года по 8 января 2026 года (когда в Иране был отключен Интернет), мы наблюдали существенное увеличение как средней ежедневной суммы транзакций в долларах, так и количества ежедневных переводов на личные кошельки», — говорится в отчете компании.

За сравниваемые периоды число небольших транзакций (до $100) выросло на 78%, количество средних (до $1 тыс.) выросло на 123%, больших (до $10 тыс.) стало больше на 262%, более крупных — на 55%.

Во время протестов иранцы приобретают биткоины заметно более высокими темпами, чем это было до этого, пишут аналитики.

По их словам, такое поведение стало «рациональной реакцией» на обвал иранского риала и говорит о роли криптовалюты как финансового спасательного круга.

По оценкам Chainalysis, в 2025 году объем криптоэкосистемы Ирана превысил $7,78 млрд.