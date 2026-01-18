Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иранцы увеличили покупки биткоинов на фоне протестов и падения риала 0 62

Бизнес
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иранцы увеличили покупки биткоинов на фоне протестов и падения риала

На фоне массовых беспорядков иранцы увеличили покупки биткоинов и их вывод их с местных криптобирж на личные кошельки, сообщили в Chainalysis.

«Сравнивая период, предшествовавший протестам (с 1 ноября по 27 декабря 2025 года), с периодом с 28 декабря 2025 года по 8 января 2026 года (когда в Иране был отключен Интернет), мы наблюдали существенное увеличение как средней ежедневной суммы транзакций в долларах, так и количества ежедневных переводов на личные кошельки», — говорится в отчете компании.

За сравниваемые периоды число небольших транзакций (до $100) выросло на 78%, количество средних (до $1 тыс.) выросло на 123%, больших (до $10 тыс.) стало больше на 262%, более крупных — на 55%.

Во время протестов иранцы приобретают биткоины заметно более высокими темпами, чем это было до этого, пишут аналитики.

По их словам, такое поведение стало «рациональной реакцией» на обвал иранского риала и говорит о роли криптовалюты как финансового спасательного круга.

По оценкам Chainalysis, в 2025 году объем криптоэкосистемы Ирана превысил $7,78 млрд.

Читайте нас также:
#Иран #финансы #протесты #криптовалюта #биткоин #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рост есть, отставание остаётся: как восстанавливается туризм в Латвии
Изображение к статье: В 2025 году состояние сверхбогатых достигло нового рекорда
Изображение к статье: Из-за морозов в январе повысилась цена на дрова
Изображение к статье: Много говорят, но мало строят: в Риге предпочитают покупать жилье, а не снимать Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео