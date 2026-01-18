Baltijas balss logotype
С пиратами покончено? Maersk возвращает свой флот в Красное море 0 400

Бизнес
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: С пиратами покончено? Maersk возвращает свой флот в Красное море

Датская транспортная компания Maersk объявила, что возобновит движение судов по Красному морю и Суэцкому каналу в рамках службы MECL, соединяющей Ближний Восток и Индию с восточным побережьем США.

"Maersk приняла решение осуществить структурный возврат на транссуэцкий маршрут для всех рейсов службы MECL", - говорится в заявлении.

Компания назвала структурное изменение работы MECL важной вехой в постепенном возобновлении перевозок через Суэцкий канал.

Первый рейс в рамках возобновления движения будет осуществлен 26 января из Омана.

При этом Maersk продолжит пристально отслеживать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

Через Суэцкий канал пролегает самый короткий путь между Европой и Азией. Более двух лет назад после атак хуситов на суда в Красном море транспортные компании начали его избегать. До этого на Суэцкий канал приходилось около 10% мировых морских поставок.

#США #ближний восток #транспорт #безопасность #Индия #пиратство #красное море
