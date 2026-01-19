В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 3435 новых автомобилей класса люкс, или «премиум» сегмента, что на 3,8% больше по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют данные Автоассоциации, пишет ЛЕТА.

Среди новых «премиум» автомобилей в 2025 году чаще всего регистрировались легковые автомобили марки Audi — 839 единиц, что на 12% больше, чем в 2024 году.

На втором месте в «премиум» сегменте — BMW с 797 зарегистрированными автомобилями, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Далее следует Mercedes-Benz с 415 автомобилями, что на 20,6% больше по сравнению с 2024 годом.

На четвёртом месте — автомобили марки Volvo с 348 зарегистрированными машинами, что на 22,1% меньше, чем в 2024 году. Пятёрку замыкает Lexus с 316 регистрациями, что на 10,5% больше.

На шестом месте — Porsche, продано 305 автомобилей, что на 5,3% меньше, чем в 2024 году. Следом идут Land Rover — 316 автомобилей (на 10,5% больше), Volkswagen — 83 автомобиля (на 18,6% больше), Tesla — 68 автомобилей (на 43% меньше), а десятку замыкает Bentley с 36 проданными автомобилями — вдвое больше, чем в 2024 году.

Также в прошлом году в «премиум» сегменте были зарегистрированы 35 автомобилей KIA (на 6,1% больше), 15 Lamborghini (в 3,8 раза больше), 14 автомобилей марки Jaguar (в 2,4 раза меньше), 11 автомобилей Mini (в 2,7 раза меньше).

Кроме того, зарегистрировано шесть автомобилей марки Ferrari (против одного в 2024 году), три автомобиля McLaren (в 2024 году — восемь), один Aston Martin (в 2024 году — четыре), а также по одному автомобилю марок Chevrolet и Rolls-Royce.

В то же время в прошлом году в «премиум» сегменте не было зарегистрировано ни одного автомобиля марки Maserati, тогда как в 2024 году их было семь.

Автоассоциация объединяет производителей автотранспортных средств, производителей комплектующих и запчастей, импортёров, официальных автодилеров, а также авторизованных поставщиков услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.