За парковку будем платить соседям: эстонцы полностью выкупили Cityparks Latvija 0 1710

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За парковку будем платить соседям: эстонцы полностью выкупили Cityparks Latvija

Эстонский оператор парковок "Ühisteenused" приобрёл 100% капитала латвийской компании "Cityparks Latvija", сообщило предприятие агентству LETA.

Сумма сделки не разглашается.

До сделки 40% капитала "Cityparks Latvija" принадлежали эстонской компании "Osauhing Toystor", а по 30% — компаниям "Alvarium" и "Lectum Invest", также зарегистрированным в Эстонии, свидетельствуют данные "Firmas.lv".

Как отмечают представители компаний, эта сделка представляет собой важный шаг в консолидации рынка парковок в странах Балтии и открывает возможность внедрить в Латвии проверенные в Эстонии цифровые решения и стандарты обслуживания клиентов.

После сделки "Cityparks Latvija" планирует внедрить приложение "Parkner", обеспечивающее бесконтактные платежи и делающее доступным цифровое решение, используемое в Эстонии, также и для латвийских водителей.

"Ühisteenused" — лидер рынка в Эстонии, управляющий более чем 1000 платных парковок в восьми городах, включая как открытые парковочные площадки, так и многоуровневые паркинги.

Член правления "Cityparks Latvija" Гундар Сманс отметил, что опыт и масштаб "Ühisteenused" позволят внедрить в Латвии решения, которые существенно улучшили клиентский опыт в Эстонии. "Цель компании — не просто администрировать парковки, а стать эталоном качества в отрасли", — подчеркнул он.

"Cityparks" работает в 12 городах Латвии.

"Ühisteenused" принадлежит группе эстонских инвесторов, в портфеле которой находятся компании, действующие в сфере инфраструктуры, услуг и технологий по всему Балтийскому региону.

Компания "Cityparks Latvija" зарегистрирована в ноябре 2013 года, её уставной капитал составляет 93 000 евро. В 2024 году её оборот составил 2,513 миллиона евро, а прибыль — 226 052 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".

#Эстония #инвестиции #Латвия #бизнес #парковки #технологии #сделка
