Взлет цен на золото почти компенсировал России резервы, замороженные ЕС – Bloomberg 2 1485

Бизнес
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взлет цен на золото почти компенсировал России резервы, замороженные ЕС – Bloomberg

Россия получила прибыль от стремительного роста цен на золото, что принесло ей доходы, сопоставимые с размером суверенных резервов, замороженных в Европейском Союзе. Об этом сообщает Bloomberg.

По расчетам Bloomberg, с февраля 2022 года стоимость золотых запасов Центрального банка РФ выросла более чем на 216 миллиардов долларов.

По данным российского Центробанка, его международные резервы на конец прошлого года достигли 755 млрд долларов, включая 326,5 млрд долларов в золоте

В то же время Центральный банк в основном воздерживался как от крупных покупок металла, так и от использования своих золотых резервов в течение этого периода, несмотря на потерю доступа к иностранным ценным бумагам и валютам, заблокированным в рамках санкций.

Сейчас в ЕС заморожено около 210 млрд евро (244 млрд долларов) российских суверенных активов.

Как сообщают в Bloomberg, рост стоимости золота в слитках восстанавливает большую часть утраченных финансовых возможностей России, даже если это не возвращает заблокированные резервы.

Россия, второй по величине производитель золота в мире, добывает более 300 тонн этого металла в год.

Банк России начал использовать свои золотые запасы только в конце прошлого года, и их объемы сократились на 0,2 млн тройских унций до 74,8 млн тройских унций. Сегодня золото составляет 43% от общих резервов РФ, по сравнению с лишь 21% к 2022 году.

Цены на золото резко выросли за последние четыре года, поддержанные сильным спросом со стороны центральных банков, постоянными опасениями относительно инфляции и повышенными геополитическими рисками.

В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, что является самым сильным годовым показателем с 1979 года.

#финансы #инфляция #золото #экономика #Россия
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    21-го января

    В России почти не осталось золотовалютных резервов -война -дело дорогое... ,,Блумберг,,врет по каким то причинам,потому что данные известны даже из российских источников,но ,,Блумберг,,продолжает поддерживать идею,что Россия ещё ого-го и готова стереть Европу с лица Земли,что очень выгодно США. Для этого они даже золота России дадут по Ленд Лизу😀 А натарговали уже на 4 млрд долларов,стараясь поддерживать ЭКОНОМИКУ России для войны на Украине.

    3
    7
  • ji
    jurijs ivanovs
    21-го января

    надо этой россии ущё что нибудь заморозить ! надо ещё какую нибудь гадость придумать ! эта россия неубиваемая ! ничего её не берёт ! надо новые санкции ввести ! или ещё один танкер захватить ! и обязательно выразить озабоченность и собраться на внеочередной саммит смелых и решительных ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    2
    23

