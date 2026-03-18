Розничная сеть магазинов SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») в 2026 году значительно расширяет ассортимент, уделяя особое внимание продукции местного происхождения и совершенствованию логистики.

«В этом году мы существенно расширим ассортимент овощей, выращенных в Латвии, а также обеспечим возможности поставок продукции с температурным режимом», — отметил коммерческий директор Виталий Рощин. Это означает как более широкий выбор местных товаров, так и новые возможности для розничных магазинов по всей стране.

Этот шаг является частью более широкой стратегии развития, направленной на укрепление системы поставок и обеспечение более эффективной доступности товаров для магазинов сети.

Логистика с температурным режимом означает, что продукты, требующие определённой температуры — например, свежие продукты питания — транспортируются в соответствующих условиях. Это позволяет магазинам обеспечивать свежий ассортимент, одновременно снижая риски, связанные с транспортировкой и хранением. Такой подход становится всё более важным с учётом растущих требований к безопасности пищевых продуктов.

Расширение ассортимента местных овощей — ещё одно важное направление развития. Это не только поддерживает латвийских производителей, но и обеспечивает покупателей более свежей продукцией с более короткой цепочкой поставок, способствуя более устойчивому развитию розничной торговли.

Улучшения системы поставок охватывают всю цепочку и особенно важны для регионов, где небольшим магазинам зачастую сложнее конкурировать с крупными торговыми сетями. Более стабильные и предсказуемые сроки поставок позволяют эффективнее планировать запасы, избегать дефицита востребованных товаров и снижать избыточные складские остатки.

Одним из ключевых преимуществ системы является централизованная доставка с одного склада. Такая модель упрощает повседневную работу магазинов — сокращается число поставщиков, объём счетов и административная нагрузка. Это позволяет больше сосредоточиться на обслуживании клиентов и развитии ассортимента.

В целом эти улучшения повышают конкурентоспособность участников сети «LaTS», позволяя предлагать более широкий ассортимент и быстрее реагировать на спрос клиентов. Введение поставок с температурным режимом в этом контексте является важным шагом, расширяющим возможности предложения товаров с особыми условиями хранения.

Как подчеркнул В. Рощин, эти изменения являются частью долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы помочь местным магазинам работать эффективнее и успешно конкурировать с крупными игроками рынка.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних латвийских продовольственных розничных торговцев, снизить издержки и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.