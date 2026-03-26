Весна у многих ассоциируется с новой энергией, солнцем и желанием проводить больше времени на свежем воздухе. Однако парадоксально — именно в это время многие люди ощущают усталость, сонливость и трудности с концентрацией. Это состояние часто называют весенней усталостью.

Хотя это не медицинский диагноз, весенняя усталость — очень распространённое явление. В этой статье мы собрали простые способы, которые помогут организму быстрее адаптироваться к смене сезона.

Почему возникает весенняя усталость?

После долгой зимы наш организм привыкает к другому ритму жизни. Меньше солнечного света, меньше движения и зачастую более тяжёлый рацион питания влияют как на физическое самочувствие, так и на уровень энергии.

С наступлением весны организм начинает адаптироваться к новым условиям — дни становятся длиннее, меняется гормональный фон и повышается активность. В этот переходный период могут возникать:

усталость и сонливость,

трудности с концентрацией,

перепады настроения,

снижение уровня энергии.

Иногда к этому добавляется и дефицит витаминов после зимних месяцев, особенно витамина D и минералов.

Солнце и движение — самый простой источник энергии

Один из самых эффективных способов уменьшить весеннюю усталость — проводить больше времени при дневном свете. Даже 20–30 минут прогулки на свежем воздухе могут помочь организму «перезагрузиться».

Солнечный свет помогает регулировать уровень мелатонина и серотонина — гормонов, влияющих на сон и настроение. Именно поэтому после небольшой прогулки или активности на улице мы часто чувствуем себя более энергичными.

Не нужны сложные спортивные планы. Можно начать с простых вещей:

короткая прогулка после работы,

поездка на велосипеде,

поход на природу в выходные.

Главное — регулярность, а не интенсивность.

Питание, которое помогает восстановить энергию

Весной стоит обратить внимание и на питание. Зимой мы чаще выбираем более сытную и калорийную пищу, тогда как весна — хорошее время вернуть в рацион больше свежих продуктов.

Восстановить энергию помогают:

сезонные овощи и зелень,

цельнозерновые продукты,

орехи и семена,

достаточное количество воды.

Важно также питаться регулярно. Если из-за спешки пропускаются приёмы пищи, усталость может усиливаться.

Сон — часто недооценённый ресурс

Многие пытаются бороться с усталостью с помощью кофе, однако гораздо более эффективное решение — качественный сон.

Весной мы часто начинаем ложиться спать позже, потому что вечера становятся светлее, но организм всё ещё может быть настроен на зимний режим. Это может приводить к лёгкому дефициту сна.

Несколько простых привычек, которые помогут улучшить качество сна:

ложиться спать примерно в одно и то же время,

уменьшить использование экранов перед сном,

проветривать спальню.

Даже небольшие изменения в режиме сна могут значительно улучшить самочувствие.

Меньше спешки — больше энергии

Интересно, что усталость часто вызвана не только физическими факторами, но и ритмом жизни. Весной многие стараются успеть больше — больше заниматься спортом, чаще встречаться с друзьями, планировать больше активностей.

Однако перегруженный график может дать обратный эффект. Иногда достаточно запланировать одну приятную активность в неделю — например, небольшую поездку или прогулку в новом месте в Латвии.

В повседневном планировании также полезен простой финансовый баланс. Если отдых и активности планируются заранее, часто достаточно небольшого бюджета.

Постепенно, но уверенно

Важно помнить, что весенняя усталость обычно носит временный характер. Организм просто адаптируется к смене сезона, и это требует немного времени.

Вместо того чтобы пытаться изменить всё сразу, лучше внедрять небольшие, но регулярные изменения:

больше движения в повседневной жизни,

сбалансированное питание,

качественный сон,

более спокойный ритм дня.

Даже более серьёзные жизненные решения стоит принимать обдуманно.

Когда организм адаптируется к новому сезону, энергия обычно возвращается сама. И тогда весну можно по-настоящему почувствовать — с большим количеством движения, света и значительно лучшим самочувствием.

