Весна у многих ассоциируется с новой энергией, солнцем и желанием проводить больше времени на свежем воздухе. Однако парадоксально — именно в это время многие люди ощущают усталость, сонливость и трудности с концентрацией. Это состояние часто называют весенней усталостью.
Хотя это не медицинский диагноз, весенняя усталость — очень распространённое явление. В этой статье мы собрали простые способы, которые помогут организму быстрее адаптироваться к смене сезона.
Почему возникает весенняя усталость?
После долгой зимы наш организм привыкает к другому ритму жизни. Меньше солнечного света, меньше движения и зачастую более тяжёлый рацион питания влияют как на физическое самочувствие, так и на уровень энергии.
С наступлением весны организм начинает адаптироваться к новым условиям — дни становятся длиннее, меняется гормональный фон и повышается активность. В этот переходный период могут возникать:
-
усталость и сонливость,
-
трудности с концентрацией,
-
перепады настроения,
-
снижение уровня энергии.
Иногда к этому добавляется и дефицит витаминов после зимних месяцев, особенно витамина D и минералов.
Солнце и движение — самый простой источник энергии
Один из самых эффективных способов уменьшить весеннюю усталость — проводить больше времени при дневном свете. Даже 20–30 минут прогулки на свежем воздухе могут помочь организму «перезагрузиться».
Солнечный свет помогает регулировать уровень мелатонина и серотонина — гормонов, влияющих на сон и настроение. Именно поэтому после небольшой прогулки или активности на улице мы часто чувствуем себя более энергичными.
Не нужны сложные спортивные планы. Можно начать с простых вещей:
-
короткая прогулка после работы,
-
поездка на велосипеде,
-
поход на природу в выходные.
Главное — регулярность, а не интенсивность.
Питание, которое помогает восстановить энергию
Весной стоит обратить внимание и на питание. Зимой мы чаще выбираем более сытную и калорийную пищу, тогда как весна — хорошее время вернуть в рацион больше свежих продуктов.
Восстановить энергию помогают:
-
сезонные овощи и зелень,
-
цельнозерновые продукты,
-
орехи и семена,
-
достаточное количество воды.
Важно также питаться регулярно. Если из-за спешки пропускаются приёмы пищи, усталость может усиливаться.
Сон — часто недооценённый ресурс
Многие пытаются бороться с усталостью с помощью кофе, однако гораздо более эффективное решение — качественный сон.
Весной мы часто начинаем ложиться спать позже, потому что вечера становятся светлее, но организм всё ещё может быть настроен на зимний режим. Это может приводить к лёгкому дефициту сна.
Несколько простых привычек, которые помогут улучшить качество сна:
-
ложиться спать примерно в одно и то же время,
-
уменьшить использование экранов перед сном,
-
проветривать спальню.
Даже небольшие изменения в режиме сна могут значительно улучшить самочувствие.
Меньше спешки — больше энергии
Интересно, что усталость часто вызвана не только физическими факторами, но и ритмом жизни. Весной многие стараются успеть больше — больше заниматься спортом, чаще встречаться с друзьями, планировать больше активностей.
Однако перегруженный график может дать обратный эффект. Иногда достаточно запланировать одну приятную активность в неделю — например, небольшую поездку или прогулку в новом месте в Латвии.
Постепенно, но уверенно
Важно помнить, что весенняя усталость обычно носит временный характер. Организм просто адаптируется к смене сезона, и это требует немного времени.
Вместо того чтобы пытаться изменить всё сразу, лучше внедрять небольшие, но регулярные изменения:
-
больше движения в повседневной жизни,
-
сбалансированное питание,
-
качественный сон,
-
более спокойный ритм дня.
Когда организм адаптируется к новому сезону, энергия обычно возвращается сама. И тогда весну можно по-настоящему почувствовать — с большим количеством движения, света и значительно лучшим самочувствием.
