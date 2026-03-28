В будущем на платформах доставки еды может работать значительно меньше курьеров, поскольку в Сейме обсуждается инициатива ограничить возможность граждан третьих стран работать в Латвии в статусе самозанятых. Именно в таком статусе сейчас работает абсолютное большинство курьеров.

В реестре Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) зарегистрировано чуть более 8000 курьеров доставки. Примерно половина из них — граждане или неграждане Латвии, а остальные — иностранцы. Это означает, что при введении ограничений число курьеров теоретически может сократиться на несколько тысяч, сообщают Новости ТВ3.

С точки зрения отрасли, такие изменения могут повлиять на рынок. Руководитель Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш отмечает, что для заведений комиссии платформ вроде "Bolt" и "Wolt" довольно высоки — до 30%, поэтому часть бизнеса даже заинтересована в том, чтобы люди чаще забирали еду сами или ели на месте.

В то же время владельцы ресторанов признают, что для предприятий, работающих преимущественно на доставку, последствия могут быть серьёзными. По словам руководителя и совладельца ресторанов "Hercogs" Андриса Румитиса, заведения, где 80–90% заказов приходится на доставку, будут вынуждены серьёзно пересмотреть свою модель работы.

Опрошенные представители отрасли считают, что на первом этапе изменения могут вызвать серьёзные потрясения — при сокращении числа курьеров доставка может стать медленнее и дороже. При этом они соглашаются, что регулирование необходимо ужесточить, чтобы снизить долю теневой экономики и повысить соблюдение требований безопасности.

Председатель правления "Tiamo grupas" Том Зукулис подчёркивает, что проблему нужно решать не запретами, а контролем: «Понятно, почему этот вопрос поднимается, и это необходимо. Но нельзя просто всё резко запретить — нужно найти решение, как это контролировать».

Он также отмечает, что спрос на доставку никуда не исчезнет: если предложение сократится, цены вырастут, и в итоге за это заплатит либо потребитель, либо ресторан.

Подобные дискуссии уже проходили в других странах Европы. Например, в Финляндии проблему решали через решение Высшего административного суда, который признал курьеров платформ фактически наёмными работниками, а не самозанятыми, что обязало компании обеспечивать им социальные гарантии и помогло сократить «серую зону» в экономике.

В целом представители ресторанной отрасли признают, что их отношения с платформами доставки остаются неоднозначными из-за высоких комиссий. Однако они также понимают, что привычки потребителей существенно не изменятся, и доставка еды останется востребованной, поэтому рынку придётся адаптироваться к новым условиям.