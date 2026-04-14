Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США возобновили санкции против российской нефти: Москва успела заработать миллиарды долларов 1 894

Бизнес
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: США возобновили санкции против российской нефти: Москва успела заработать миллиарды долларов

Издание Politico сообщает, что санкции США в отношении российской нефти вновь начали действовать после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные позволила истечь отсрочке, вводимой из-за войны в Иране.

Министерство финансов США вводило отсрочку на действие санкций в отношении российской нефти в прошлом месяце, чтобы снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки. Срок действий отсрочки по санкциям истек 11 апреля.

Министерство финансов не ответило на вопросы Politico по поводу отмены санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг «краткосрочной мерой».

До выходных оставалось неясным, будет ли отменено действие санкционного разрешения. Член Сената по международным отношениям Джинн Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира), лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка) и член Сената по банковским делам Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) в пятницу призвали администрацию не продлевать действие лицензии Министерства финансов США, предоставившую отсрочку.

В пятницу Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом, вероятно, продлит лицензию на сделки с российскими нефтепродуктами. Война в Иране и отсрочка на действие санкций позволили России получить дополнительные нефтегазовые доходы в апреле. По прогнозам, они могут составить 20 млрд евро.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #нефть #санкции #экономика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео