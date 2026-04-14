Издание Politico сообщает, что санкции США в отношении российской нефти вновь начали действовать после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные позволила истечь отсрочке, вводимой из-за войны в Иране.

Министерство финансов США вводило отсрочку на действие санкций в отношении российской нефти в прошлом месяце, чтобы снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки. Срок действий отсрочки по санкциям истек 11 апреля.

Министерство финансов не ответило на вопросы Politico по поводу отмены санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг «краткосрочной мерой».

До выходных оставалось неясным, будет ли отменено действие санкционного разрешения. Член Сената по международным отношениям Джинн Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира), лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка) и член Сената по банковским делам Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) в пятницу призвали администрацию не продлевать действие лицензии Министерства финансов США, предоставившую отсрочку.

В пятницу Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом, вероятно, продлит лицензию на сделки с российскими нефтепродуктами. Война в Иране и отсрочка на действие санкций позволили России получить дополнительные нефтегазовые доходы в апреле. По прогнозам, они могут составить 20 млрд евро.