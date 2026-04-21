Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зерно идёт потоком: транзит из России через Латвию вырос в разы 1 4895

Бизнес
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зерно идёт потоком: транзит из России через Латвию вырос в разы
ФОТО: LETA

Транзит российских зерновых через Латвию в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2025 года увеличился в 2,7 раза, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД), пишет ЛЕТА.

В транзите из России через Латвию в первом квартале 2026 года было перевезено 139 400 тонн зерновой продукции, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда через Латвию было перевезено 52 655 тонн зерна.

Из общего объёма зерновых, перевезённых транзитом через Латвию в первом квартале, 133 694 тонны составили пшеница и смесь пшеницы с рожью, 4493 тонны — семена рапса или сурепицы, 1146 тонн — гречиха, просо и сорго, 40,7 тонны — рис, 15 тонн — зерновое сорго и 10,1 тонны — кукуруза.

По сравнению с первым кварталом 2025 года транзит пшеницы и смеси пшеницы с рожью в первом квартале 2026 года увеличился в 2,6 раза, транзит семян рапса или сурепицы — в 2,7 раза, гречихи, проса и сорго — в 7,4 раза. При этом транзит риса сократился в три раза, а кукурузы — в четыре раза. Зерновое сорго в первом квартале 2025 года транзитом через Латвию не перевозилось.

В СГД отмечают, что в соответствии с правилами Кабинета министров от 5 марта 2024 года, предусматривающими запрет на ввоз (импорт) отдельных сельскохозяйственных и кормовых продуктов, в этом и прошлом году зерновая продукция из России в Латвию не импортировалась.

Как сообщалось ранее, в 2025 году транзитом из России через Латвию было перевезено 673 491 тонна зерновой продукции, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году, когда объём транзита составлял 1,945 миллиона тонн.

×
Читайте нас также:
#транзит #сельское хозяйство #Латвия #транспорт #зерно #тенденции #экономика #Россия #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
11
3
0
3
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео