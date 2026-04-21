Транзит российских зерновых через Латвию в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2025 года увеличился в 2,7 раза, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД), пишет ЛЕТА.

В транзите из России через Латвию в первом квартале 2026 года было перевезено 139 400 тонн зерновой продукции, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда через Латвию было перевезено 52 655 тонн зерна.

Из общего объёма зерновых, перевезённых транзитом через Латвию в первом квартале, 133 694 тонны составили пшеница и смесь пшеницы с рожью, 4493 тонны — семена рапса или сурепицы, 1146 тонн — гречиха, просо и сорго, 40,7 тонны — рис, 15 тонн — зерновое сорго и 10,1 тонны — кукуруза.

По сравнению с первым кварталом 2025 года транзит пшеницы и смеси пшеницы с рожью в первом квартале 2026 года увеличился в 2,6 раза, транзит семян рапса или сурепицы — в 2,7 раза, гречихи, проса и сорго — в 7,4 раза. При этом транзит риса сократился в три раза, а кукурузы — в четыре раза. Зерновое сорго в первом квартале 2025 года транзитом через Латвию не перевозилось.

В СГД отмечают, что в соответствии с правилами Кабинета министров от 5 марта 2024 года, предусматривающими запрет на ввоз (импорт) отдельных сельскохозяйственных и кормовых продуктов, в этом и прошлом году зерновая продукция из России в Латвию не импортировалась.

Как сообщалось ранее, в 2025 году транзитом из России через Латвию было перевезено 673 491 тонна зерновой продукции, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году, когда объём транзита составлял 1,945 миллиона тонн.