Концерт Limp Bizkit в Таллинне отменен из-за русской жены вокалиста 0 238

Культура
Дата публикации: 13.11.2025
BNS
Изображение к статье: Концерт Limp Bizkit в Таллинне отменен из-за русской жены вокалиста

В четверг многие поклонники Limp Bizkit получили по электронной почте уведомление об отмене таллиннского концерта группы, который должен был состояться в начале следующего лета. Как пишет Postimees, мероприятие отменено по независящим от организаторов причинам.

На прошлой неделе издание Postimees писало о теплых отношениях вокалиста Limp Bizkit Фреда Дёрста с Россией: в свое время певец даже планировал приобрести недвижимость в оккупированном Крыму.

Группа придерживается пропутинских взглядов с 2015 года.

В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила Фреду Дёрсту въезд в страну, внеся его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Причиной запрета стали выступления Дёрста в оккупированном Крыму, а также его публичная поддержка так называемых Донецкой и Луганской народных республик – непризнанных сепаратистских образований на востоке Украины.

В пятницу представители организаторов, Baltic Live Agency OÜ и NTR Team, объяснили позицию Дёрста тем, что он был женат на россиянке и из-за этого находился в «искаженном информационном пространстве».

«Насколько нам известно, с 2022 года артист не делал никаких заявлений, прославляющих Россию или оправдывающих агрессивную войну (даже косвенно). Артисты часто обращаются в социальных сетях к своей международной аудитории, поэтому мы не видим проблемы в том, что в последние десять лет Limp Bizkit обращались в том числе и к российской публике», — прокомментировали организаторы.

Министерства иностранных дел и культуры Эстонии осудили запланированный на май концерт Limp Bizkit. Советник по коммуникациям Министерства культуры Лийзи Рохтунг заявила в пятницу изданию Kroonika, что Россия — агрессор, а Крым оккупирован, поэтому «тем, кто поддерживает Россию, нет места на эстонской сцене, и они не должны здесь зарабатывать».

Министр иностранных дел Маргус Цахкна также напомнил организаторам концертов и культурных мероприятий, что тех, кто оправдывает агрессию России и оккупацию соседней страны, в Эстонии не ждут.

«Им нет места на эстонской сцене, и они не должны здесь зарабатывать. Это должны понимать и организаторы концертов и культурных мероприятий. Это четкая позиция Эстонии, и мы придерживаемся этого принципа уже много лет. Надеюсь, что и сейчас организаторы концертов будут ему следовать», — заявил он.

Что именно послужило причиной отмены концерта — пророссийские взгляды Дёрста или осуждение со стороны эстонских властей — на данный момент точно неизвестно

#Эстония #Украина #культура #музыка #Россия #политика
