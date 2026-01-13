Культурные учреждения, которые являются центрами латышской и латгальской культуры, должны находиться под контролем государства — это позволило бы снизить риски, связанные с чрезмерным политическим влиянием местных самоуправлений в сфере культуры, отмечает партия.

Депутат Сейма, председатель подкомиссии Сейма по Латгалии Эдмундс Тейрумниекс (НО) заявляет, что в настоящее время под прикрытием консолидации и повышения эффективности в нескольких крупнейших муниципалитетах Латгалии, в том числе в Даугавпилсе и Резекне, усиливается политическое влияние на управление культурными учреждениями и предлагаемые ими услуги.

«Взгляды руководства этих местных самоуправлений часто расходятся с целями государственной культурной политики, что создает риск того, что из-за финансового давления культурные учреждения могут быть чрезмерно ориентированы на коммерческие мероприятия, содержание которых не всегда лояльно по отношению к Латвии, что особенно важно в сложной геополитической ситуации», — отмечает Тейрумниекс.

Отделение NA в Латгалии подчеркивает, что эти вопросы необходимо рассматривать в контексте национальной идентичности, безопасности и государственной культурной политики, учитывая специфику восточной границы Латвии и геополитические события.

Политическая сила отмечает, что аналогичное мнение в отношении Латгальского посольства «Gors» ранее высказывал и президент Эдгарс Ринкевичс, указав, что это не только концертный зал регионального значения, но и место, где обеспечивается сохранение и развитие латышской и латгальской идентичности, поэтому учреждение должно быть передано под управление государства.

Как сообщается, Министерство культуры (МК) до конца января должно подготовить информационный отчет о результатах переговоров с муниципалитетом Резекне и оцененных возможных решениях по вопросу «Концертного зала Восточной Латвии» или «Gors», сообщила агентству LETA министр культуры Агнесе Лаце.

Она указала, что в настоящее время МК предложит муниципалитету Резекне несколько сценариев возможного сотрудничества, а затем посмотрит, как муниципалитет отреагирует на предложение.

«Это может быть как совместное принятие ответственности, совместное участие в капитальной компании, так и другие сценарии», — заявила Лаце, отметив, что Министерство культуры, а также коалиция готовы продолжить эти переговоры.

Мэр Резекне Александры Барташевич считает, что правильным было бы передать объект в собственность государства. «Город Резекне готов выплатить кредиты», — заявил мэр, не уточняя, какова остаточная сумма платежей, но упомянув, что она может составить от трех до четырех миллионов евро.

«Наша цель не в том, чтобы передать объект государству, но это наше предложение, если они считают, что мы, как муниципалитет, не можем обеспечить надлежащее содержание или управление», — сказал Барташевич.

30 декабря муниципалитет также принял решение уволить руководителя «Gora» Диану Зирнину. В муниципалитете утверждают, что в нынешних финансовых условиях как муниципалитету, так и самому предприятию для достижения стратегических целей необходимо управленческое подход с более выраженным фокусом на финансовом контроле, планированию бюджета, управлению рисками и принятию решений на основе бизнес-аналитики, «тем самым обеспечивая долгосрочное существование «Gora», высокое художественное качество мероприятий и доступность культурных услуг для жителей и гостей Резекне».