У 46-летней женщины случился сердечный приступ. Вот симптомы, которые она игнорировала 1 1966

Дата публикации: 23.03.2025
Женщина неделю страдала от плохого самочувствия, но не придавала всем признакам особого значения. Ее жизнь спасла счастливая случайность.

Когда сердечный приступ случается у пожилого человека, который и раньше имел проблемы со здоровьем, — это грустно и неприятно, но, увы, не особо удивительно. Риск болезней сердечно-сосудистой системы с возрастом только растет.

Однако в последние годы кардиологи бьют тревогу: сердечные приступы и инсульты стремительно «молодеют». 46-летняя Ники из Техаса даже подумать не могла, что столкнется с этой проблемой в возрасте, когда до выхода на пенсию еще далеко.

В соцсетях она рассказала о симптомах приступа, которые до последнего игнорировала.

Думала, что все из-за перименопаузы

Женщина вспоминает: в одно утро, за неделю до приступа, она проснулась и почувствовала, что левое плечо сильно болит. Она не травмировала это место и поэтому предположила, что могла просто отлежать руку во сне из-за неудачной позы.

Кроме того, Ники подумала, что этот симптом может указывать на начало перименопаузы. Поэтому к врачу обращаться сначала не стала, понадеялась, что пройдет.

За день до сердечного приступа Ники вновь проснулась с больным плечом, а заодно и с сильной тошнотой. Однако тошнота прошла через 15 минут, и женщина провела свой день как обычно.

В день, когда все случилось, женщина вновь проснулась с тошнотой и болью в плече. Но уже не обратила внимания на эти признаки и пошла пить свой обычный утренний кофе. Однако вскоре после завтрака Ники почувствовала, что ее грудь как будто сжимается. Кроме того, боль от плеча начала опускаться по всей руке.

«В этот момент я подняла мужа и сказала ему: „Пока не ходи на работу, я действительно не очень хорошо себя чувствую. Я собираюсь пойти в душ и посмотреть, поможет ли это мне чувствовать себя лучше“, — вспоминает женщина.

И душ действительно помог, Ники почувствовала себя лучше и отправилась к врачу по причинам, не связанным с ее последними симптомами.

Однако, когда она рассказала медику о своем самочувствии, он посоветовал обратиться в скорую, если подобное повторится. Врач не подозревал, что Ники еще до разговора с ним должна была вызвать неотложную помощь.

Счастливый финал

Уже через час после приема женщина ощутила резкую боль и тяжесть в груди. Дискомфорт в руке тоже стал более ощутимым. Она снова ощутила себя больной. Ники предупредила о своем состоянии мужа и отправилась пешком в ближайшее отделение неотложной помощи, которое по счастливой случайности было совсем рядом.

На стойке она попросила как можно скорее проверить ее сердце. Пациентка сильно дрожала, что привлекло внимание медицинского работника. Он и спас ей жизнь, диагностировав сердечный приступ и оказав необходимую помощь, пишет издание Daily Mail.

Позднее врачи не нашли бляшек или закупоренных артерий. Специалист по женскому сердцу предположила, что сердечный приступ Ники все-таки был связан с перименопаузой.

Врачи нашли у Ники длительные повреждения на сердце уже после приступа, так что женщине предстоит пройти дополнительные обследования. Но уже сейчас она говорит, что чувствует себя намного лучше.

