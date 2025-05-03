Запретить как в Латвии не могут: в Литве придумали, как наступить на горло песне Орбакайте

Дата публикации: 03.05.2025
В литовском Министерстве культуры не исключают возможность разработки специального механизма, чтобы выявлять среди артистов, которые хотят приехать с концертом в Литву тех, кто поддерживает российскую агрессию.

Об этом в интервью LRT сказал заместитель министра культуры Литвы Виктор Денисенко.

Его заявление прозвучало на фоне скандала с запланированным в Вильнюсе концертом российской певицы Кристины Орбакайте, которая также имеет литовское гражданство. Орбакайте выступала в Крыму после его оккупации Россией.

В Латвии вопрос с Орбакайте решили просто – как сообщал bb.lv, ее просто внесли в «черный список» нежелательных персон.

В Литве такой номер почему-то не прошел. Там пошли другим путем. Денисенко рассказал, что в Литве можно разве что бойкотировать российских исполнителей, но не запрещать их.

В то же время поскольку в Литве не прекращаются скандалы, вызванные приглашением исполнителей, которые поддерживают российскую агрессию, Министерство культуры не исключает возможность разработки соответствующего механизма.

"Сейчас в министерстве культуры...идет дискуссия о возможности создания какого-то подразделения (то ли самостоятельного, то ли в системе самого министерства культуры), способного оценивать исполнителей, которых организаторы хотят привезти в Литву", – заявил Денисенко.

По его словам, если бы такое подразделение появилось, организаторы могли бы обращаться туда за получением рекомендаций относительно того или иного приглашаемого исполнителя.

"Но, опять же, речь не идет о запрете", – добавил Денисенко.

Ранее в Министерстве культуры Литвы, комментируя скандал с концертом Орбакайте, заявили о "нестандартной ситуации", поскольку певица также является литовской гражданкой.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
