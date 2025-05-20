По данным журнала Ir, Успенский находится в «черном списке» Украины. Это не мешает ему развлекать жителей столицы стрны НАТО.

Успенский сообщил, что с понедельника проводится обслуживание, которое включает сервисную проверку — её необходимо проводить после первых 200–300 часов работы крупной установки.

Это масштабное обслуживание проводится совместно иностранными монтажными специалистами и местной командой, добавил Успенский.

Он отметил, что за последний месяц панорамное колесо посетили десятки тысяч человек, в основном — жители Латвии. Доля туристов, по его словам, остаётся небольшой.

Работа в обычном режиме возобновится в пятницу, 23 мая.

Как сообщал bb.lv, панорамное колесо было открыто 17 апреля 2024 года. Оно предназначено для эксплуатации круглый год, поскольку кабины оборудованы как системой кондиционирования, так и отоплением. Колесо одновременно может вместить до 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабин. Один круг длится 15 минут. За 15 минут надо заплатить 17 евро.

Высота панорамного колеса составляет 65 метров.