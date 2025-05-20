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Докрутились… Обзорное колесо в Риге закрылось через месяц после начала работы 6 6483

Lifenews
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Докрутились… Обзорное колесо в Риге закрылось через месяц после начала работы
ФОТО: LETA

Панорамное колесо будет закрыто, сообщил член правления ООО "RPR Operators" Дмитрий Успенский.

По данным журнала Ir, Успенский находится в «черном списке» Украины. Это не мешает ему развлекать жителей столицы стрны НАТО.

Успенский сообщил, что с понедельника проводится обслуживание, которое включает сервисную проверку — её необходимо проводить после первых 200–300 часов работы крупной установки.

Это масштабное обслуживание проводится совместно иностранными монтажными специалистами и местной командой, добавил Успенский.

Он отметил, что за последний месяц панорамное колесо посетили десятки тысяч человек, в основном — жители Латвии. Доля туристов, по его словам, остаётся небольшой.

Работа в обычном режиме возобновится в пятницу, 23 мая.

Как сообщал bb.lv, панорамное колесо было открыто 17 апреля 2024 года. Оно предназначено для эксплуатации круглый год, поскольку кабины оборудованы как системой кондиционирования, так и отоплением. Колесо одновременно может вместить до 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабин. Один круг длится 15 минут. За 15 минут надо заплатить 17 евро.

Высота панорамного колеса составляет 65 метров.

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(6)
  • ME
    Marx Engels
    21-го мая

    Как же вы, журнашлюшки, низко пали! Сравните свой заголовок и содержание новости и даже своей статьи. Позор!

    157
    2
  • Д
    Дед
    20-го мая

    За 15 минут отдать половину дневного заработка 70% работников Латвии. Крутовато. А если с ребенком, а с двумя.

    208
    11
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Дед
    20-го мая

    Колесо ОБОРЗЕНИЯ ))))

    106
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    21-го мая

    Не зря оно считается, практически самое дорогое в Европе, вроде как, не буду врать.(только Лондонское дороже) и то там разница с нашим, копейки какие-то. В Латвии всё не так, что в цивилизованном мире в порядке вещей, в Латвии в диковинку и с бешенными ценами!Ничего своего нету, не дельфинария, не луна-парка, хоть маленький но был(в Гризенкалнсе) аквапарк один на всю Латвию и тот дороже чем у соседей (а было 3) Ничего своего, а когда к нам что-то приезжает, отдайте 2 зарплаты!Хоть могли у же своё то что имели, до ума довести, с доступными ценами и акциями различными, к нам туристы пачка ездили бы. Но это тут никому не надо.. И это печально.

    30
    0
  • 20-го мая

    на библиотеку можно зайти бесплатно .а оттуда и вид лучший. Хер им а не 17 евро.за 5 один раз поднимусь

    99
    2
  • F
    FOXBAT
    20-го мая

    Каждый день езжу мимо этого колеса, и за всё время там не наблюдал десятков тысяч людей... Дворники, рабочие, охрана и местные с собаками.... Да и что с него наблюдать - старые дома Агенскалнса ? То ли дело подняться на храм Святого Петра - оттуда весь старый город как на ладони... Обзор 360'... А колёсико, да ещё и за 17eur.... Только плевать с высоты...

    155
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