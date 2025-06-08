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Театр объявил своих героев: на сцене ХХI века незримо присутствовали легенды века ХХ 0 1188

Lifenews
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Театр объявил своих героев: на сцене ХХI века незримо присутствовали легенды века ХХ

Награды артистам вручали в день рождения основателя латвийского театра Эдуарда Смильгиса.

Имени великих

Шести замечательным театральным деятелям вручены награды — ордена–броши. Это уже давняя ежегодная традиция, которая проходит в начале июня в музее театра имени Эдуарда Смильгиса, в день рождения основателя театра Дайлес. И, между прочим, и сам музей–особняк в Агенскалнсе, где жил Смильгис, уникален, открыт для всех и заслуживает особого внимания.

Призы вручает Союз театральных деятелей Латвии, а лауреатов называло все эти годы в пяти номинациях. В этом году впервые их шесть, и они носят имена выдающихся деятелей латвийского театра. Например, есть награда имени актрисы Лилиты Берзини. Помните, в бессмертном фильме "Театр" она играла маму Джулии Ламберт (Вия Артмане), равно как и мудрую старушку в "Лимузине цвета белой ночи"?

Другие призы носят имена актера Хария Лиепиньша, режиссера Эдуарда Смильгиса, балетмейстера Хелены Тангиевой–Бирзниеце, критика Екаба Дубурса.

Соответственно именные награды, созданные ювелиром Марисом Шустиньшем, вручаются лучшей актрисе, лучшему актеру, лучшему режиссеру, артисту балета, критику.

Признание режиссера и профессора

Но в этом году появилась и шестая награда, носящая имя выдающейся актрисы Веры Сингаевской, долгие десятилетия игравшей в Театре юного зрителя. И конечно же, несколько поколений ее помнят по роли Карлсона!

Кстати, ее сын — знаменитый артист Нового рижского театра Гундар Аболиньш, и он был среди членов жюри, которые рассматривают кандидатов. И недавно он воскликнул, что почему–то нет награды для тех, кто работает в сфере молодежных театров. И вот учрежден приз имени Сингаевской — за значительный вклад в развитие детского и юношеского театрального искусства.

Присуждена она многолетнему режиссеру Латвийского театра кукол, драматургу Валдису Павловскому, который благодаря тому, что был одноклассником Гундара, был знаком с Верой с детства, и во многом она определила его дальнейшую судьбу.

Награду имени театрального деятеля и критика Екаба Дубурса получила почетный деятель Латвийской академии культуры, профессор, театровед Валде Чакаре — за многолетнюю и качественную научно–исследовательскую и научно–педагогическую деятельность в сфере исполнительского искусства.

Вклад всей жизни

Брошь имени Елены Тангиевой–Бирзниеце (в 1950–1960–х была главным балетмейстером Латвийской оперы) присуждена солисту балета Латвийской Национальной оперы Раймонду Мартынову за жизненный вклад в балетное искусство, за достижения в педагогической работе и хореографии.

Председатель Союза театральных деятелей Латвии Ояр Рубенис при этом отметил забавный факт: Раймонду еще далеко до пятидесяти лет, но у него действительно вклад всей жизни. Господин Мартынов, принимая награду, сказал, что творческая жизнь артиста балета коротка, она начинается с детства, заканчивается около сорока. По счастью, Раймонд теперь хореограф, и недавно мы увидели на сцене Латвийской национальной оперы, где он работает, его постановку — балет для всей семьи "Маугли".

Приз имени Хария Лиепиньша вручили актеру Максиму Буселу — "за глубокое, искреннее и харизматичное выступление на сцене в течение последних сезонов". Он сейчас любимец публики, играет на разных сценах (на его счету и Гамлет, и рижский ясновидящий Финкс).

А приз имени выдающейся актрисы Лилиты Берзини вручили актрисе и режиссеру Валмиерского театра Инесе Пудже.

И, наконец, награда имени Эдуарда Смильгиса. Она, как правило, вручается какому–либо заслуженному режиссеру или театральному деятелю. В этом году ее обладателем стал профессор (перед этим был ректором) Латвийской академии культуры, историк театра Янис Силиньш — за вклад в театральное искусство Латвии и его популяризацию, оцифровывание архива музея театра, за организацию арт–фестиваль "Осень патриарха".

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#театр
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
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