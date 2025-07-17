Трамп утверждает, что Coca-Cola меняет рецепт по его просьбе

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась использовать в своих газировках настоящий тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Однако в компании это пока не подтвердили.

Новости о Дональде Трампе сосредоточены на спекуляциях по поводу возможного увольнения председателя Федеральной резервной системы США и растущем возмущении даже самых стойких приверженцев MAGA (Сделать Америку снова великой) по поводу того, как его администрация распорядилась разоблачительными файлами Джеффри Эпштейна. Даже Элмо с "Улицы Сезам" потребовал, чтобы Трамп наконец обнародовал материалы, связанные с расследованием в отношении покойного Эпштейна.

В эти нелегкие для президента времена Трамп заявил, что благодаря ему компания Coca-Cola меняет рецепт напитка, поставляемого на американский рынок. По словам Трампа, по его предложению Coca-Cola согласилась использовать настоящий тростниковый сахар в своем флагманском безалкогольном напитке в США.

"Я говорил с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в кока-коле в США, и они согласились это сделать", - написал Трамп в социальной сети Truth. "Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola. Это будет очень хороший шаг с их стороны - вот увидите. Так будет просто лучше!"

Сейчас Coca-Cola поставляет на американский рынок газировку в производстве которой используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Представитель базирующейся в Атланте компании Coca-Cola Co заявил, что там восхищаются энтузиазмом Трампа и пообещал, что подробности о новых предложениях относительно ассортимента продукции будут обнародованы в ближайшее время.

Возвращение сахара в американское производство негативно скажется на фермерах, выращивающих кукурузу, урожай которой используется для производства искусственных подсластителей.

"Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы тростниковым сахаром не имеет смысла", - заявил президент и генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде. "Президент Трамп выступает за рабочие места в американском производстве, за американских фермеров и за сокращение торгового дефицита. Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы на тростниковый сахар приведет к потере тысяч рабочих мест в американском пищевом производстве, снижению доходов фермеров и увеличению импорта иностранного сахара, и все это без какой-либо пользы для питания".

Coca-Cola один из любимых напитков Тампа. Президент предпочитает диетическую газировку, которая подслащена аспартамом. В 2018 году газета New York Times сообщила, что Трамп выпивает около дюжины диетических напитков в день.

Он настолько любит диетическую версию, что установил красную кнопку на столе в Овальном кабинете. Нажатие на кнопку означает, что президенту срочно надо принести кока-колу.

Несмотря на любовь к диетической кока-коле, отношения Трампа с компанией не всегда были гладкими. В серии постов в 2012 году Трамп предположил, что диетическая газировка может быть связана с увеличением веса, а затем написал: "Компания Coca-Cola недовольна мной - ничего страшного, я все равно буду продолжать пить эту гадость".

Подслащенная преданность?

В начале этого года отношения, похоже, стали более тесными, когда мы сообщили, что компания Coca-Cola выпустила памятную бутылку диетической колы в честь второго срока пребывания Трампа в Белом доме.

Заместитель директора Трампа по коммуникациям Марго Мартин поделилась фотографией на сайте X, озаглавив ее: "Сегодня вечером президент Трамп получил первую в истории президентскую памятную инаугурационную бутылку диетической колы от председателя и генерального директора Coca-Cola Company Джеймса Куинси".

Представитель Coca-Cola сообщил Newsweek, что встреча Куинси и Трампа "подкрепляет нашу приверженность укреплению экономического будущего Америки".

Критики отреагировали на этот подарок, причем многие выразили недовольство тем, что Coca-Cola лицемерно вписывается в новую эру Трампа, несмотря на то, что компания осудила Трампа и его сторонников после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Тогда компания заявила, что нападение на Капитолий было "оскорблением идеалов американской демократии".

Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и другие компании, выступающие против реформ избирательного законодательства Джорджии, которые были подписаны республиканским губернатором штата в 2021 году.

7x: Что входит в состав кока-колы?

Формула кока-колы доктора Джона С. Пембертона (или тоника Пемпертона, как она была первоначально известна) хранилась в тайне с момента ее создания в 1886 году.

Рецепт был записан на листке бумаги и спрятан в сейф в одном из хранилищ в США. Однако в статье журнала Fortune за 1931 год сообщалось, что газировка состоит на 99 % из сахара и воды, а на 1 % - из карамели, фруктовых ароматизаторов, фосфорной и лимонной кислоты, кофеина, де-кокаинизированных листьев коки, орехов кола и секретного ингредиента, известного как "7x".

Позже стало известно, что ароматизаторы "7x" - это спирт и шесть масел - апельсина, корицы, лимона, кориандра, мускатного ореха и нероли.