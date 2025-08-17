Baltijas balss logotype
«Делят быт с медведями!» Блогер описал жизнь людей в поселке на краю России

Lifenews
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
«Делят быт с медведями!» Блогер описал жизнь людей в поселке на краю России
ФОТО: Youtube

Путешественник Денис Забелин побывал в чукотском селе Уэлен на краю России и описал жизнь людей в этом месте фразой «делят быт с белыми медведями».

«Представьте: вы стоите на краю континента, где Россия встречается с Америкой через узкий пролив, а под ногами — галька, намытая арктическими волнами. В хорошую погоду видно Аляску, как мираж на горизонте, а до Москвы — целых 6,3 тысячи километров по прямой», — рассказал россиянин.

Автор публикации отметил, что Уэлен — обычный поселок с яркими модульными домами по канадской технологии, новыми многоквартирными домами и старыми или уже заброшенными советскими бараками. Там есть одна центральная улица, по которой в солнечный день прогуливаются все местные жители. Мобильная связь пришла в поселок в 2011 году, а интернет — спутниковый, достаточный для мессенджеров и погодных сводок.

Россиянин добавил, что белые медведи на Чукотке — не редкость. Ежегодно там происходит до 200 встреч этих животных с людьми. «В марте 2025-го один умка в Уэлене утащил мясо моржа прямо из-под носа у жителей, в декабре 2024-го напугал народ на дороге, заставив прятаться в здании почты», — поделился Забелин.

Ассортимент в местных магазинах путешественника удивил — там продавалось все: от йогуртов до фруктов. «Но цены ой-ой — десяток яиц может стоить более тысячи рублей (около 11 евро - прим. ред.), яблоки тоже. Местные едят оленину, рыбу, моржа, кита, но свежие овощи — настоящая роскошь», — констатировал он.

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го августа

    Край России --это Бурачки и Терехова.

    1
    0

