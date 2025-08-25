Baltijas balss logotype
«Это потрясающе!» Вуди Аллен оценил Москву и Санкт-Петербург 1 520

Дата публикации: 25.08.2025
ФОТО: Global Look Press

Американский кинорежиссер Вуди Аллен рассказал о своей поездке в Москву и Санкт-Петербург.

Американский режиссер Вуди Аллен рассказал о своей поездке в Москву и Санкт-Петербург.

Аллен не уточнил, когда именно состоялся его последний визит в Россию, однако отметил, что остался доволен путешествием. «Когда я ездил в Санкт-Петербург, все прошло потрясающе. Мы ходили на балет, было хорошо, место оказалось оживленным, люди веселились. Это был отличный опыт», — поделился режиссер.

Он добавил, что гостил в Петербурге несколько дней, после чего отправился в Москву. В столице кинематографист хорошо провел время в нескольких музеях. «Так что, знаете, у меня остались только положительные впечатления от Москвы и Санкт-Петербурга», — заключил Аллен.

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    25-го августа

    не побывать теперь Вуди в Латвии - черный список обеспечен , к гадалке не ходи !!!

    14
    1

