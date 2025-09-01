Baltijas balss logotype
Врач рассказал об особенностях сна учеников начальной школы

Lifenews
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Врач рассказал об особенностях сна учеников начальной школы
ФОТО: Unsplash

Сомнолог: в начальной школе потребность в сне гораздо больше.

У учеников начальных классов, средней школы и старшеклассников разная потребность в сне, рассказал сомнолог Александр Калинкин.

По словам Калинкина, в начальной школе потребность в сне гораздо больше. «Затем она постепенно снижается, и старшеклассники уже постепенно приближаются к величинам нормальной продолжительности сна — как у взрослого человека», — объяснил сомнолог. Он добавил, что, зная норму сна ребенка, родители могут сместить время его засыпания на более ранние часы и сделать утреннее пробуждение более легким.

Вернувшись из школы домой, без вреда для ночного сна ученик начальной школы может поспать, чтобы лучше себя чувствовать и выполнять домашнее задание. «Но все-таки такой дневной сон не должен быть очень продолжительным... Может быть, час-полтора», — заключил врач.

Оставить комментарий

