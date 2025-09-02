Baltijas balss logotype
Дата публикации: 02.09.2025
Доктор Мясников узнал про крем для лица со спермой лосося и потерял дар речи
ФОТО: Youtube

Доктор Мясников узнал о существовании крема с молоками лосося и потерял дар речи.

Врач и телеведущий Александр Мясников потерял дар речи, когда узнал о существовании крема для лица на основе спермы лосося.

В эфире приглашенный эксперт, врач-косметолог Наталия Николаева, перечисляла популярные средства для борьбы с морщинами. Мясников обратил внимание на одну из баночек и прочитал надпись на этикетке вслух. «Крем с ДНК лососевых рыб. Рыбий жир, значит», — сказал доктор.

Ему возразила Николаева. Она пояснила, что для производства крема используется сперма лосося. «Так, подожди, подожди, я не все понял. А она у лосося есть?» — спросил у нее Мясников. «Для производства этого крема используются, собственно говоря, молоки лосося. (...) И молоки лосося — это семенной материал, семенная жидкость лосося», — ответила косметолог.

В результате Мясников потерял дар речи. «У меня мысль очень далеко уже ушла», — через некоторое время признался он.

