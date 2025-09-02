Похож на боровик: врачи призвали опасаться сатанинского гриба

Сатанинский гриб (Rubroboletus satanas), похожий на съедобный боровик, опасен для здоровья — при его частом употреблении токсины воздействуют на желудочно-кишечный тракт, вызывая тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. Об этом рассказала врач-терапевт Дарья Умрик из национального медицинского исследовательского центра.

Наибольшая опасность возникает при употреблении гриба в сыром виде, однако высокая токсичность сохраняется и после термической обработки. Даже малое количество сырых или плохо приготовленных грибов может привести к серьезному отравлению, предупредила специалист.

При серьезной интоксикации необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку вредное вещество может ухудшить общее состояние, а также повлиять на работу сердца и сосудов. Многократное употребление сатанинского гриба опасно развитием поражения печени и почек и может потребовать интенсивного лечения уже через 3-4 дня после отравления.

Симптомы отравления включают также слабость, обезвоживание, появление судорог, нарушение сознания и серьезные нарушения в работе внутренних органов. Врач призвала не экспериментировать с грибами, напоминающими сатанинский.