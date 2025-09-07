Жерар Депардье предстанет перед Парижским окружным уголовным судом. Его обвиняют в двух изнасилованиях жертвы «в состоянии шока», совершенных с применением психического принуждения.

Заявительница, Шарлотта Арну, 27 августа 2018 года подала заявление в полицию о двух изнасилованиях. На тот момент начинающей актрисе было 22 года.

По ее словам, она посетила особняк актера 7 и 13 августа того же года, чтобы репетировать с ним пьесу. Отец девушки был дружен с Жераром Депардье, он знал ее с детства. По ее словам, она сидела у него на руках, будучи ребенком.

В результате проведенного расследования дело об изнасиловании было прекращено в связи с «недостаточным количеством доказательств правонарушения», но в 2019 году актриса подала гражданский иск, который привёл к началу судебного расследования, которое длится с 2020 года.

Адвокат актера указывает на то, что следственный судья систематически нарушает процессуальный кодекс и отклоняет все ходатайства защиты. Так, ко вниманию не приняты видео-записи с камер наблюдения, установленных в доме Жерара Депардье.

Если верить адвокату актера, на этих видео девушка не выглядит как человек «в состоянии шока»: она «улыбается, смеется, варит себе кофе и целует 69-летнего актера в течение нескольких секунд; далее она указывает Жерару Депардье на лестницу, ведущую в спальню, и первой идет туда».

Кроме того, адвокат просит суд принять во внимание некоторые особенности личности молодой женщины, заявляющей себя в качестве потерпевшей: медико-психологическое обследование выявило у нее серьёзные расстройства личности.

Шарлотта Арну страдала от анорексии, попала в больницу и проходила лечение. Ранее она уже обвиняла пятерых человек в совершении на нее нападений в юности, в частности своего отца, трёх учеников средней школы и двоюродного брата.

Адвокат подчеркивает, что следственный судья отказывается принимать к рассмотрению материалы, которые могли бы поставить под сомнение показания Шарлотты Арну. В то время как миссия судьи - выслушивать как обвинение, так и защиту.

Адвокат 76-летнего актера объявил, что подаст апелляцию на решение о передаче дела Жерара Депардье в Парижский окружной уголовный суд.

Актёр, в свою очередь, отрицает обвинения в изнасиловании и утверждает, что состоял с актрисой в отношениях по обоюдному согласию.

В свою очередь, Шарлотта Арну выступила в сми и заявила, что не боится Жерара Депардье, хотя не сомневается, что он будет использовать против нее все свое влияние, вплоть до имеющихся у него денег.