Землю накрыла загадочная магнитная буря

Землю накрыла очередная магнитная буря. Ее причины остаются для ученых загадкой, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований в Telegram-канале.

Геомагнитные возмущения были зафиксированы в ночь на среду, 10 сентября. Вплоть до последнего момента прогнозы не предвещали никаких колебаний, однако после полуночи они достигли класса G2. «Геомагнитный индекс не рос длительное время, а увеличился скачком как при внезапном ударе», — поясняют в лаборатории. Магнитосфера должна прийти в норму не позднее трех часов дня.

Текущую бурю ученые характеризуют как «совершенно непонятную и трудную», причины не удается установить даже задним числом. Ни выброса плазмы, ни усиления солнечного ветра от корональных дыр не наблюдалось.

«По сопоставлению времени можно было бы предположить, что до планеты добралась часть довольно крупного протуберанца, выброшенного с Солнца около 4 суток назад и улетевшего, как считалось, сильно мимо Земли», — отмечают специалисты.

Гипотеза, однако, не подтверждается, ведь внешних ударов со стороны Солнца не было. Более правдоподобной версией ученые считают формирование необычно крупной суббури, при которой энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. В 2025 году это происходит впервые.