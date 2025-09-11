В прокате стартовал фильм от американца Тимоти Скотта Богарта «Джульетта и Ромео». Самая известная пьеса Уильяма Шекспира нынешними американскими кинематографистами «улучшена» до неузнаваемости. Стихов Шекспира нет, есть мюзикл – вольный пересказ сюжета, перемежаемый вокальными номерами. Вспоминался классический фильм Дзеффирелли, волшебная музыка Нино Рота, прелестная юная Оливия Хасси...

Здесь Джульетта в названии стоит на первом месте, и в исполнении Клары Ругор это не трепетное юное создание, а энергичная блондинка в активном поиске, она вернулась в Верону из Парижа, где училась (чему – она не говорит, потому что в начале XIV века, «где встречают нас событья», и ещё веков шесть женщины на учёбу из Италии никуда не ездили), и тут же она находит своего Ромео (Джэми Уорд), щуплого, внешне похожего на современного разносчика пиццы в арабском районе.

Вообще, население Вероны в мюзикле весьма толерантное, здесь есть и чернокожие, и евреи, промышляющие аптечным бизнесом, ну и две ОПГ, одну возглавляет Меркуцио, другую – Тибальд. Кормилицы и прелестных диалогов с ней Джульетты нет, зато есть сюжет захвата Вероны римским папой. Шекспир кардинально усовершенствован: благодаря лукавому отцу Лоренцо (Дерек Джекеби) и жизнерадостному аптекарю (Дэн Фоглер), готовящему разные яды, удалось спасти и Джульетту, и Ромео.

Так что примирения «двух равноуважаемых семей в Вероне, где встречают нас событья» не произошло, тем более что в город вступают римские оккупанты, а наши ожившие влюблённые в повозке весёлого еврея-аптекаря мчатся от всего этого безобразия в светлое средневековое будущее.

В качестве достоинств фильма также называют: "Красивые, хотя временами и слишком вычурные костюмы, большая часть фильма соответствует пьесе, хороший финал". Недостатки: "Очень оригинальный взгляд на пьесу Шекспира, главные герои как будто бы пришли на дискотеку и выглядят слишком взрослыми для своих ролей".