Как на самом деле живет будущая королевская чета Великобритании? Принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются оберегать частную жизнь от общественности, однако иногда каждому из них не удается держать язык за зубами во время общения с подданными.

Так случилось и во время недавнего мероприятия с участием Уэльских. Кейт и Уильям посетили собрание Женского института, во время которого старших членов королевской семьи угощали вкусностями. Так, Миддлтон достался шоколадный торт с печеньем. А вот ее муж выбрал шоколадный брауни и торт с апельсином и кампари. В разговоре с женщинами, приготовившими эти десерты, принц и принцесса внезапно разговорились.

Кейт назвала свое угощение восхитительным. Остался доволен и Уильям, который внезапно оказался тем еще ценителем, когда дело касается брауни.

«Я знаю толк в брауни», — заявил принц. И тут внезапно слово взяла Кейт Миддлтон, внезапно раскрыв явно непростой момент брака с принцем. Судя по всему, Уэльская пробовала удовлетворить любовь Уильяма к брауни дома, но как минимум один раз потерпела неудачу.

«Уильям очень привередлив в этом вопросе», — высказалась Кейт. А когда Уильям посоветовал никогда не класть в брауни орехи, принцесса добавила следующее: «Мне пришлось учиться на собственном горьком опыте».

В целом принц и принцесса в очередной раз показали, что вдали от камер и церемоний дворца они чаще всего самая обычная семья. Разумеется, как и другие представители БКС, Кейт и Уильям имеют привилегии. У них есть и прислуга, и охрана, что уже отличает их от подавляющего числа англичан. Но в то же самое время Миддлтон любит сама печь десерты для своих близких. А Уильям готов жертвовать даже своими королевскими обязанностями, когда того требует необходимость быть рядом с женой и детьми. К примеру, когда Кейт в 2024 году столкнулась с раком, Уильям стал намного меньше выезжать на мероприятия.