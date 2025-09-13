Раскрыто страшное пророчество Пугачевой о 2027 годе: Галкин станет президентом России, но страна развалится?!

Вот какими мыслями поделилась украинская гадалка на стриме в социальной сети "ТикТок":

"Откуда у нее (Пугачевой - прим.) такая интересная информация (о 2027 годе - прим.)? Да, пресса пишет, что Алла Пугачева связана с высокопоставленными российскими чиновниками... которые очень высокие, да, и которые ей могут что-то сказать. Откуда?" - задалась вопросом гадалка. После чего начала сосредоточенно тасовать колоду карт. Рядом горели две красные свечи.

"Видите, то, что она знает эти планы - они под вопросом. Это какая-то информация... информация из закрытых источников. Там же этот транзит власти бесконечный, что кто-то там пытается прийти к власти... Делала расклад на Максима Галкина, у него такие карты выпадают... звездные карты. У него есть шанс стать президентом страны. Да, были такие карты", - заявила украинская гадалка. И продолжила тасовать колоду.

"Это что-то связано с властью! То, что я вам сказала. Что кто-то другой должен прийти к власти - это связано со сменой власти", - отметила гадалка. Продолжив всматриваться в карты. "Но вообще я не знаю, но тут идет распад России", - с улыбкой отметила гадалка из Украины.

Напомним, ранее Алла Пугачева дала большое интервью российской журналистке в латвийском курортном городе Юрмала, в котором предупредила общественность о грядущих переменах в 2027 году. "Запомните это год", - таинственно завила Пугачева.