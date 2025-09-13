Baltijas balss logotype
Раскрыто страшное пророчество Пугачевой о 2027 годе: Галкин станет президентом России, но страна развалится?! 2 2559

Lifenews
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Раскрыто страшное пророчество Пугачевой о 2027 годе: Галкин станет президентом России, но страна развалится?!
ФОТО: Youtube

Украинская гадалка Олена Бюн раскрыла страшное пророчество Аллы Пугачевой о 2027 годе в социальной сети "ТикТок".

Вот какими мыслями поделилась украинская гадалка на стриме в социальной сети "ТикТок":

"Откуда у нее (Пугачевой - прим.) такая интересная информация (о 2027 годе - прим.)? Да, пресса пишет, что Алла Пугачева связана с высокопоставленными российскими чиновниками... которые очень высокие, да, и которые ей могут что-то сказать. Откуда?" - задалась вопросом гадалка. После чего начала сосредоточенно тасовать колоду карт. Рядом горели две красные свечи.

"Видите, то, что она знает эти планы - они под вопросом. Это какая-то информация... информация из закрытых источников. Там же этот транзит власти бесконечный, что кто-то там пытается прийти к власти... Делала расклад на Максима Галкина, у него такие карты выпадают... звездные карты. У него есть шанс стать президентом страны. Да, были такие карты", - заявила украинская гадалка. И продолжила тасовать колоду.

@myroslavsolonar Что имела ввиду АЛЛА ПУГАЧЕВА ПРО 2027 год??? Таролог Елена Бюн показала на таро ❗️❗️ #война #таро #пугачева #аллапугачева #максимгалкин ♬ оригінальний звук - Myroslav Solonar

"Это что-то связано с властью! То, что я вам сказала. Что кто-то другой должен прийти к власти - это связано со сменой власти", - отметила гадалка. Продолжив всматриваться в карты. "Но вообще я не знаю, но тут идет распад России", - с улыбкой отметила гадалка из Украины.

Напомним, ранее Алла Пугачева дала большое интервью российской журналистке в латвийском курортном городе Юрмала, в котором предупредила общественность о грядущих переменах в 2027 году. "Запомните это год", - таинственно завила Пугачева.

@elenagura3 #аллапугачева #предсказание #интервью ♬ Звук биения сердца - Звук биения сердца & Биение сердца & Сердцебиение & The sound of a heartbeat
#алла пугачева
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Лк
    Летучий корабль
    13-го сентября

    Зачем обращать внимание на бредни полоумной, пожилой дамы и, тем более, их печатать? У меня сосед по подъезду с верхнего этажа что хошь напророчит за "чекушку". Но ему, конечно, далеко до ребят с Твайку. Те - специалисты! Причём со справкой это подтверждающее.

    67
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    13-го сентября

    Андрюша Князев всё сказал.

    16
    3

