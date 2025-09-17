Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Всё пропало!? Пугачёва высказалась о последствиях своего громкого интервью 5 2233

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Всё пропало!? Пугачёва высказалась о последствиях своего громкого интервью
ФОТО: Youtube

Певица Алла Пугачева высказалась о последствиях своего громкого интервью проекту «Скажи Гордеевой» в Юрмале.

"Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь", - написала Алла Пугачева.

Пост с этими словами она выложила в Instagram-аккаунте. При этом исполнительница опубликовала фотографию, на которой держит в руках мобильный телефон и улыбается.

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой. Интервью длится 3 часа 38 минут - об отъезде из России, о мужьях, о детях, о президентах, о жизни, смерти, власти.

Читайте: «Увидите в 2027 году!» Страшным пророчеством поделилась Алла Пугачева из Юрмалы

Читайте нас также:
#алла пугачева #пугачёва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
1
2
1
1

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го сентября

    Хватит уже писать про этот недалекий эстрадный проТУХт, надоело.

    28
    11
  • ДП
    Дарья Павловна
    17-го сентября

    Вот как человеку не стыдно? Венчание с Киркоровым в Иерусалиме - это было что? Фикция? По просьбе мамы? Если это была фикция с бутафорией - то, извините, Алла Борисовна, когда вы врали? Тогда, когда говорили, что ЭТО ПЕРВОЕ НАСТОЯЩЕЕ ЗАМУЖЕСТВО, ЧТО БЫЛО ДО ЭТОГО - ЭТО БЫЛ БЛУД или сейчас, когда вы говорите, что это фикция? Или вы действительно ничего не помните в силу возрастных изменений мозга? Тогда это в какой-то мере вас извиняет - надо с пониманием относиться к старости. Но если вы все же помните и ТАКОЕ говорите - то это по крайней мере циничный плевок в лицо верующих людей. А по большому счету - кощунство.

    75
    10
  • З
    Злой
    17-го сентября

    Покойся с миром!

    43
    7
  • А
    Алекс
    Злой
    17-го сентября

    Ох,прилетит тебе карма за такие пожелания.

    10
    10
  • З
    Злой
    Злой
    17-го сентября

    Как твой друг дзинтарс поживает? Есть магазин хороший цветочный, могу адрес дать для цветов на броню.

    4
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 332
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 356
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 93
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 760

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 0
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 27
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 34
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 50
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 108
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 57
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 0
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 27
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео