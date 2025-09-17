Всё пропало!? Пугачёва высказалась о последствиях своего громкого интервью

Певица Алла Пугачева высказалась о последствиях своего громкого интервью проекту «Скажи Гордеевой» в Юрмале.

"Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь", - написала Алла Пугачева.

Пост с этими словами она выложила в Instagram-аккаунте. При этом исполнительница опубликовала фотографию, на которой держит в руках мобильный телефон и улыбается.

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой. Интервью длится 3 часа 38 минут - об отъезде из России, о мужьях, о детях, о президентах, о жизни, смерти, власти.

