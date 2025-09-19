В Рэй-Милл-Хаус монаршая особа чувствует себя наиболее комфортно. Камилла предпочитает мир вдали от королевских забот.

Британский король Карл III и его супруга Камилла в браке более 20 лет, хотя их роман начался еще в 1970-х. Монарх и его единственная любовь через многое прошли рука об руку, но, кажется, в их отношениях веет прохладой. 77-летняя королева Камилла, если верить инсайдерам, все меньше времени проводит рядом с мужем. Августейшая особа предпочитает свою личную резиденцию Рэй-Милл-Хаус в Уилтшире.

«Они развелись во всем, кроме названия. Камилла большую часть времени живет в Рэй-Милл, а Чарльз уезжает в Хайгроув или Кларенс-Хаус. На данном этапе это брак для видимости и поддержания репутации», — сообщил журналистам источник, близкий к монаршему дому.

Король и королева и раньше периодически жили порознь. Пара с самого начала договорилась, что каждому из них необходимо отдельное место для отдыха. Сначала это помогало сохранять их брак, а после стало привычкой. Супруги отдалились еще до того, как у Карла III обнаружили рак. Сегодня король поглощен заботами о своем здоровье, а королева наслаждается «миром вдали от королевских забот».

Рэй-Милл-Хаус Камилла купила после развода с Эндрю Паркером Боулзом в 1994 году. За особняк с бассейном и обширными садами монаршая особа отдала 1,2 миллиона долларов.