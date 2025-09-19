Baltijas balss logotype
Райдер 41-летнего певца Прохора Шаляпина шокирует своей изощренностью 1 823

Lifenews
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Известный дамский угодник для себя требует самого лучшего.

Известный дамский угодник для себя требует самого лучшего.

По приезде в отель категорией не ниже четырёх звёзд необходимо предоставить кровать строго 2,2 метра.

«База» изучила райдер певца Шаляпина и узнала, что его работа больше походит на спецзадание — с Mercedes Viano, круглосуточной охраной и односолодовым виски.

Выступление артиста обойдётся организаторам в 880 тысяч рублей (8,8 тысяч евро). Для транспорта ему потребуются Mercedes Viano или Sprinter не старше 2015 года в люксовой комплектации с водителем, чей стаж превышает 6 лет. Машина должна быть прогрета зимой и охлаждена летом. Также артисту положены билеты бизнес-класса в самолёте и место в спальном вагоне купе при поездке на железнодорожном транспорте.

По приезде в отель категорией не ниже четырёх звёзд необходимо предоставить кровать строго 2,2 метра, подобранную «по росту артиста». В номере должны быть фен, обязательно горячая вода и Wi-Fi. В гримёрке необходимо установить минеральную воду с газировкой, фрукты, а также мясные нарезки и бутылку односолодового виски Macallan. Любой фастфуд запрещён.

Звукорежиссёр Шаляпина всегда должен находиться в окружении охраны, а самому артисту по требованию обеспечивают усиленные меры безопасности — вплоть до приставления вооружённой охраны и организации круглосуточного караула.

За кулисами не допускается общение со спонсорами и посторонними, а фотографии разрешено делать только с «необходимыми и важными персонами».

Прохор Андреевич Шаляпин (при рождении — Андрей Андреевич Захаренков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

В 2022 году поддержал вторжение России на Украину. 19 октября 2022 года Шаляпин внесён в санкционный список Украины, людей, которые лично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины». Ранее Шаляпин был внесён Фондом борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Навальным, в список коррупционеров и разжигателей войны за публичную поддержку действиям российской армии в Украине.

#прохор шаляпин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    19-го сентября

    он еще и поет ??? как у него время хватает после окучивания старушек !!!????

    6
    4

Видео