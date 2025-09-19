Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внезапно: этот танец зажигает Парагвай 0 384

Lifenews
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Интересно девки пляшут.

Интересно девки пляшут.

Полька стала национальной в латиноамериканской стране.

В День парагвайской польки вспоминаем шесть самых знаменитых композиций, которые продолжают звучать на фестивалях, патриотических мероприятиях и семейных праздниках. В сердце Парагвая полька — это подлинное воплощение национальной идентичности. От ностальгических ритмов «Che Parahe Kue» до зажигательной «Felicidades» — эти мелодии сплетают культуру, память и праздничное настроение в каждом аккорде.

  1. Adiós Che Parahe Kue

Одна из самых трогательных полек, выражающая тоску парагвайцев по родной земле. Текст песни пронизан грустью расставания и привязанностью к своим корням, превращая её в гимн для тех, кто живёт вдали от дома.

  1. A Mi Tierra

Эта полька — прямое посвящение парагвайской земле. С весёлой мелодией и словами, наполненными гордостью, она рисует пейзажи и традиции страны, напоминая о ценности родной земли и наследия.

  1. Galopera

Невозможно говорить о парагвайской польке, не упомянув «Галоперу» — настоящую жемчужину народного репертуара. Танец, в котором исполнительницы балансируют с кувшинами на голове, стал одним из самых узнаваемых символов культуры Парагвая.

  1. Pájaro Campana

Инструментальная пьеса, где главную роль играет парагвайская арфа. Её звучание имитирует пение птицы, в честь которой она названа. Это одна из самых исполняемых композиций как в стране, так и за её пределами, разносящая парагвайскую мелодику по всему миру.

  1. Ne Porã Che Paraguay

Полька, воспевающая национальную гордость и красоту Парагвая. Её текст вдохновляет любовь к родине, и часто её можно услышать на школьных мероприятиях и патриотических торжествах.

  1. Felicidades
    Идеальная полька для праздников. Бодрая и жизнерадостная, она звучит на днях рождения, юбилеях и семейных встречах, сохраняя традиции в каждом народном гулянье.
Читайте нас также:
#парагвай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 299
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 339
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 753

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 10
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 12
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 18
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 40
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 75
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 56
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 10
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 12
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео