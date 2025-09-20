Baltijas balss logotype
Моника Белуччи в 60 призналась, что так и не смогла похудеть 0 498

Lifenews
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Моника в расцвете своей славы.

Моника в расцвете своей славы.

Любовь окрыляет и заставляет день ото дня становиться лучше.

Моника Беллуччи всегда была той звездой, которая неизменно притягивает взгляды. Ее снимки завораживают, и хочется рассмотреть каждую деталь, чтобы найти если не ответ, то хотя бы подсказку, как можно всегда выглядеть так идеально?

Независимо от образов, смен времен года и десятилетий, итальянская актриса остается вне власти времени. Она была красива в 20, сногсшибательна в 40, сейчас ей 60 лет и, не кривя душой, скажем — глаз не отвести.

Не так давно Беллуччи приняла стала героиней cover-story французского Marie Claire — эти кадры уже доступны в Сети и глядя на них нельзя не отметить три факта: во-первых, актриса безукоризненна, во-вторых, ее внешность — это большая личная работа, а не только подарок природы (так что никакой волшебной таблетки), в-третьих, счастье делает человека особенно красивым.

О ритуалах красоты актрисы сказано не мало — она не придерживается диет, просто ест пищу маленькими порциями. Порой балует себя сладким, не изнуряет тело тренировками в спортзале, потому что ленива.

«Я никогда не буду худой. Я по натуре довольно ленива. Люблю поесть. Я настоящая — такая. И не намерена становиться ненастоящей», — делилась звезда. Вместо этого она предпочитает плавание и йогу. Но, пожалуй, основной столп, на котором все держится — это правильное мышление. Актриса умеет принимать себя такой, какая есть, наслаждаться отражением в зеркале, жизнью и, что самое главное, возрастом.

«Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах. Я больше боюсь о смерти, потому что у меня двое детей и я хочу видеть, как они растут. Вы все равно ничего не можете сделать с тем, что становитесь старше, поэтому лучше смириться с этим. Когда у меня не было детей, я не думала о смерти и не чувствовала, что старею. А в 45 лет я родила второго ребенка и осознала, что в молодости была гораздо сильнее физически. Однако сейчас я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20 лет. Я уверена в себе и легче справляюсь с проблемами. Я принимаю себя такой, какая я есть», — признавалась ранее Беллуччи.

И она четко следует этому правилу — не переживает, если набрала пару лишних килограммов, просто выбирает наряд черного цвета. И с радостью делится кадрами, на которых заметно постройнела — слухи про «Оземпик», конечно же, не комментирует, да и врачи сходятся во мнении, что худеет итальянка естественным путем. Возможно, дело в питании, а может это любовь окрыляет и заставляет день ото дня становиться лучше.

Тим Бертон никогда не скрывал, что восхищался красотой итальянки, но даже не мог помыслить, что когда-то будет держать ее за руку и делать счастливой. О романе пары стало известно в феврале 2023 года. Тогда фотографы издания Paris Match застали знаменитостей на романтическом свидании в Париже: актриса и режиссер поужинали, а потом пошли гулять по живописным улочкам, ни на секунду не прекращая общаться, мир вокруг словно не существовал.

Читайте нас также:
#моника беллуччи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео