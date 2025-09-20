Baltijas balss logotype
У влюбленных Толкалиной и Гребенщикова было 24 года разницы

Lifenews
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Любу знают все.

Любу знают все.

"Мне не стыдно сказать — да, я не такая как все".

Любовь Толкалина вышла на связь с новыми откровениями. В личном блоге актриса рассказала о себе и своей индивидуальности, а также об отношениях с мужчинами.

Бывшая спутница Егора Кончаловского поделилась новой порцией снимков, сделанных в поле. Звезда «Антикиллера» выбрала легкий откровенный наряд — она надела прозрачное развевающееся платье темного цвета.

Фото Любовь сопроводила длинным текстом о себе. «Первое и самое главное: я — рыжая. Ррррррыжая от природы. Хоть сейчас этого и не скажешь. Со временем темнею. Приспосабливаюсь. Кровь у меня — рыжая. Я родилась рыжей от огненно рыжего отца…» — написала Толкалина.

Любовь всегда знала, что она отличается ото всех. «Дети — злые создания. Меня дразнили, хейтили. Традиционно. Рыжая — бесстыжая. И мне не стыдно сказать — да, я не такая как все», — поделилась актриса.

Толкалина начала перечислять, почему еще считает себя особенной: она родилась в поле во время февральской метели, в 7 лет занималась синхронным плаваньем, поступила сама во ВГИК, родила дочь от аристократа (имеется в виду Кончаловский) и ушла от него к «самому лучшему человеку на Земле» — Борису Гребенщикову.

Примечательно, что музыканту на момент их романа было 63 года, а актрисе — 39.

Любовь Николаевна Толкалина (род. 16 февраля 1978, с. Савватьма, Ермишинский район, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, диктор аудиокниг.

#гребенщиков
