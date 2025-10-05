В Непале выбрали новую Кумари – воплощение древней индуистской богини Таледжу. Новой живой богиней стала двухлетняя Арьятара Шакья, сменившая восьмилетнюю Тришну Шакьи. Она была торжественно отнесена близкими в храмовый комплекс Кумари Чоук.

В этом храме-дворце она проведет ближайшие годы, пока у нее не начнется половое созревание, а потом вернется к обычной жизни. Основная ее обязанность – приветствовать верующих, сидя на троне. Покидать храм она сможет только по религиозным праздникам, сидя в золотом паланкине.

На роль Кумари выбирают только девочек из буддийской касты Шакья, однако почитают ее и буддисты, и индуисты. Они должны обладать 32 признаками совершенства, в том числе звонким голосом, коровьими ресницами и цветом кожи, подобному лотосу. Чтобы доказать, что они не боится темноты, девочки должны провести ночь в храме с отрубленными головами буйволов.

Обычай почитания живой богини Кумари возник достаточно поздно, в XVII веке, хотя ритуалы, связанные с Кумари (пуджи девочек) существовали значительно раньше. В Индии имеются сведения о таких пуджах, относящиеся к периоду более 2600 лет тому назад, а в Непале, скорее всего, этот обряд появился в VI веке. Письменные свидетельства о пуджах (ритуалах) с описанием выбора, украшений и ритуала Кумари относятся к XIII веку.

По одной из легенд, король Джаяпракаш Малла, последний правитель династии Малла, увидел, как красная змея проникла в опочивальню короля, когда он играл с богиней Таледжу. Король обратил внимание на красоту богини, покровительницы королевской династии, и подумал, что она превосходит красоту его жены. Однако богиня прочла его мысли и решила наказать короля. Она постановила, что теперь король сможет её видеть только в облике девочки из низкой касты. После этого король стал искать среди девочек ту, в которую вселился дух богини Таледжу. До сегодняшнего дня существенным при поиске Кумари является сон матери о красной змее. Раз в году король Непала просит благословения у Кумари во время праздника Индра Джатра. Эту же легенду рассказывают о другом короле, Гункам Деве, предке Джаяпракаш Малла.

По другой легенде, король Джаяпракаш Малла имел сексуальную связь с неполовозрелой девочкой, в результате чего она умерла. Чувствуя вину и раскаяние, король стал также видеть сны, по которым ему следовало искать снова инкарнации богини Таледжу. Каждый год он должен проводить специальные ритуалы и просить благословения от Кумари.

По третьей легенде, во время правления короля Джаяпракаш Малла девочку выгнали из города, потому что боялись, что в неё вселился дух кровожадной богини Дурги. Королева, узнав про это, заставила короля разыскать девочку и почитать её как инкарнацию богини Дурги.