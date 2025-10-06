Baltijas balss logotype
Он не выходит на сцену без страха: что происходит с Робби Уильямсом 0 121

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Он не выходит на сцену без страха: что происходит с Робби Уильямсом
ФОТО: dreamstime

Легенда британской поп-музыки Робби Уильямс рассказал о серьезном заболевании. Экс-солист Take That раскрыл, что у него синдром Туретта — это расстройство нервной системы, для которого характерны двигательные и голосовые тики.

«Я осознал, что у меня синдром Туретта, и это не проходит. Я просто шел по дороге на днях и понял, что эти навязчивые мысли находятся в рамках системы Туретта. Это просто не выходит наружу», — цитирует певца Daily Mail.

По словам Робби, даже стадион, переполненный фанатами, скандирующими его имя, не срабатывает как отвлекающий маневр. Со временем у Уильямса начал развиваться страх перед живыми выступлениями, несмотря на то, что ему удается контролировать проявления расстройства.

«У меня очень сложные отношения с гастролями и живыми выступлениями. Люди спрашивают: „О, ты собираешься в турне? Ты, должно быть, волнуешься“. Не совсем. Я просто в ужасе!» — поделился артист.

Робби признался, что он надевает маску бравады и самоуверенности, чтобы не выдавать свой страх. Однако на самом в его душе бушует настоящая стихия.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео