Шарлиз Терон произвела фурор на Неделе моды в Париже, появившись на показе Dior в провокационном и стильном образе. 50-летняя актриса, давно сотрудничающая с брендом в роли амбассадора, продемонстрировала уверенность, харизму и безупречный вкус.

Для модного выхода звезда фильма «Сладкий ноябрь» выбрала гранжевый лук: объемную кожаную косуху, надетую на голое тело. Наряд был расстегнут, что придавало образу дополнительную дерзость. Куртку украшали металлические заклёпки и изящная вышивка — белоснежные птицы и алые цветы. Образ дополнили зелёные шорты-карго, плотные тёмные колготки и лоферы в черно-белой гамме.

Шарлиз распустила светлые волосы, уложив их мягкими волнами, и сделала макияж с акцентом на тёплые кирпичные тени. Яркой деталью стал алый кожаный клатч. Своим появлением актриса моментально привлекла внимание гостей показа и фотографов — каждый снимок с ней моментально разлетелся по Сети.

Поклонники в восторге:

«Она как будто не стареет», «Эталон уверенности и стиля», «Всё ещё главная блондинка Голливуда».

Фото: соцсети

Недавно имя Терон также попало в заголовки новостей — в Лос-Анджелесе из-под её дома угнали дорогой внедорожник BMW. Актриса на короткое время заехала домой и оставила ключи в машине. Преступники воспользовались моментом и скрылись с места преступления.