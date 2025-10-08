Baltijas balss logotype
Последняя драма Тарковского: как сложилась судьба его тайного сына

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Последняя драма Тарковского: как сложилась судьба его тайного сына

История великого режиссера Андрея Тарковского обрывается в 1986 году в Париже. Но за несколько месяцев до его ухода в Осло происходит событие, о котором предпочитали молчать: на свет появляется его третий сын. Его жизнь стала бы сюжетом для фильма самого Тарковского — о жертвоприношении, молчании и выборе собственного пути.

1985 год. Тарковский в Швеции, на излете сил. Он снимает свой прощальный шедевр — «Жертвоприношение». Съемки даются мучительно: горят декорации, режиссер чувствует необъяснимое недомогание, еще не зная, что это — скоротечный рак легких. Его верная жена и соратница Лариса Кизилова всегда рядом.

tark3.jpg

Фото режиссера с женой и сыном

Но в редкие выходные Тарковский сбегает от давления в Стокгольм. Один. Именно там, в одном из «джентльмен-клубов», он встречает 22-летнюю норвежку Берит Хеммингхютт. По словам современников, она была воплощением скандинавской красоты — белокурая, с фигурой, напоминающей шведскую кинозвезду Биби Андерссон. Завязывается мимолетный роман. Для Тарковского это — побег от болезни и предчувствия конца. Для Берит — встреча с гением, последствия которой изменят ее жизнь.

tark2.jpg

Фото: Андрей и Берит

Уезжая из Швеции, режиссер не подозревал, что у этого краткого эпизода будут вечные последствия.

4 сентября 1986 года Берит рожает сына. Она дает ему имя Александр и двойную фамилию — Тарковский-Хеммингхютт. Через переводчицу режиссера новость доходит до Тарковского, который в это время уже прикован к постели в парижской клинике. Он бессилен что-либо сделать: все финансы контролирует супруга, Лариса.

Уход режиссера 29 декабря 1986 года обнажает семейную драму. Узнав о существовании внебрачного сына, Лариса Кизилова, женщина, которая боготворила мужа и прощала ему все при жизни, не смогла простить этот «посмертный удар». По воспоминаниям близких, она начала настоящую травлю: Берит получала от нее звонки с угрозами и оскорблениями.

Испуганная норвежка была вынуждена отступить. Она отказалась от любых претензий на наследство и признала негласный статус своего сына — «бастард Тарковского». Так мальчика называли в узких кругах.

tark4.jpg

Фото: Тарковский и Кизилова

Так кем же стал человек, носящий фамилию одного из величайших режиссеров XX века?

Александр Тарковский-Хеммингхютт вырос в Норвегии. Его мать вскоре вышла замуж, и мальчик получил стабильное воспитание. В детстве он нашел себя в спорте — серьезно занимался фехтованием и даже вошел в молодежную сборную Норвегии. Однако большую спортивную карьеру не построил.

Получив престижное бизнес-образование в Дании, Александр остался в Копенгагене, который полюбил всей душой.

Сегодня 38-летнему мужчине чужды богемные тусовки и кинематографические амбиции. Он сознательно выбрал жизнь вдали от света софитов.

Александр — успешный предприниматель. Он владеет фирмой по ремонту и дизайну квартир. У него есть своя семья: жена Амалия и сын Вильгельм. О его знаменитом отце в Дании не знает почти никто. Он не поддерживает отношений с российской половиной семьи и не участвует в мероприятиях, посвященных наследию Тарковского.

Его судьба — это тихая, спокойная, обычная жизнь. Возможно, именно такую — лишенную жертвоприношений и вселенского трагизма — его отец и мечтал когда-то для кого-то показать. Но в истории останется именно как «бастард Тарковского», чье существование стало последней драмой в жизни гения.

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео