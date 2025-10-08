Сестра американской кантри-легенды Долли Партон во вторник призвала молиться за певицу, которая из-за проблем со здоровьем отменила концерты в Лас-Вегасе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

79-летняя Партон на прошлой неделе отменила запланированные выступления в Лас-Вегасе в связи с ухудшением состояния здоровья.

Певица сообщила, что ей предстоит пройти несколько медицинских процедур.

«Прошлой ночью я молилась за свою сестру Долли. Многие из вас знают, что в последнее время она чувствует себя не слишком хорошо», — написала Фрида Партон на платформе Facebook.

«Я искренне верю в силу молитвы и прошу всех, кто её любит, присоединиться ко мне в молитве», — добавила сестра певицы.

В декабре у Партон были запланированы шесть концертов в театре "Colosseum" гостиницы Caesars Palace в Лас-Вегасе. Билеты на все выступления были уже распроданы.

Певица объяснила, что вынуждена отменить концерты, поскольку в связи с состоянием здоровья «не сможет участвовать в репетициях и подготовить такое шоу, которое вы хотите увидеть».

Своим миллионам поклонников Партон заверила, что не завершает карьеру, и сообщила, что новые концерты пройдут в сентябре следующего года.

Долли Партон стала мегазвездой в 1970-х годах. Среди её самых известных хитов — «Jolene», «I Will Always Love You», «Coat of Many Colors» и «9 to 5».

Ожидалось, что в следующем месяце Партон получит почётного "Оскара" на церемонии в Лос-Анджелесе, однако, по информации издания Variety, скорее всего, она в ней не примет участия.