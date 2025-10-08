Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Призвали молиться за певицу: у Долли Партон серьезные проблемы со здоровьем 0 101

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Призвали молиться за певицу: у Долли Партон серьезные проблемы со здоровьем
ФОТО: пресс-фото

Сестра американской кантри-легенды Долли Партон во вторник призвала молиться за певицу, которая из-за проблем со здоровьем отменила концерты в Лас-Вегасе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

79-летняя Партон на прошлой неделе отменила запланированные выступления в Лас-Вегасе в связи с ухудшением состояния здоровья.

Певица сообщила, что ей предстоит пройти несколько медицинских процедур.

«Прошлой ночью я молилась за свою сестру Долли. Многие из вас знают, что в последнее время она чувствует себя не слишком хорошо», — написала Фрида Партон на платформе Facebook.

«Я искренне верю в силу молитвы и прошу всех, кто её любит, присоединиться ко мне в молитве», — добавила сестра певицы.

В декабре у Партон были запланированы шесть концертов в театре "Colosseum" гостиницы Caesars Palace в Лас-Вегасе. Билеты на все выступления были уже распроданы.

Певица объяснила, что вынуждена отменить концерты, поскольку в связи с состоянием здоровья «не сможет участвовать в репетициях и подготовить такое шоу, которое вы хотите увидеть».

Своим миллионам поклонников Партон заверила, что не завершает карьеру, и сообщила, что новые концерты пройдут в сентябре следующего года.

Долли Партон стала мегазвездой в 1970-х годах. Среди её самых известных хитов — «Jolene», «I Will Always Love You», «Coat of Many Colors» и «9 to 5».

Ожидалось, что в следующем месяце Партон получит почётного "Оскара" на церемонии в Лос-Анджелесе, однако, по информации издания Variety, скорее всего, она в ней не примет участия.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Изображение к статье: Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: instagram.com/lienegreifane
Юбилей в Америке Лиене Грейфане отмечала с болью в сердце из-за сына 353
Изображение к статье: Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих
Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих 712
Изображение к статье: Знойная Меган - свежа и хороша. Иконка видео
В 44 года Меган Маркл носит бриллианты покойной свекрови и пьет вино по 1000 евро за бутылку 229
Изображение к статье: Фото: mothershp.sg
Ноутбук спас мужчину от бандитской пули 96

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 19
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 40
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 12
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 49
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео