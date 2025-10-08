Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Русскому кино приказано проповедовать традиционные ценности 0 114

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Такое общение входит в формат традиционных ценностей.

Такое общение входит в формат традиционных ценностей.

В перечне рекомендаций с критериями сказано, что оценку будут производить на основе социологических исследований.

Минкульт направил на согласование в Минцифры перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при участии государства. Это следует из документа от конца сентября, который есть в распоряжении “Ъ”.

Рекомендации разработали совместно с Минцифры и «институтами развития». Они будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и «других видеосервисах» РФ.

В перечне рекомендаций с критериями сказано, что оценку будут производить на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов. Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям».

Кроме того, будут учитывать количественные показатели — например число просмотров, «уровень досматриваемости» и анализ упоминаний в СМИ. Анкеты могут быть адаптированы под специфику проекта или платформы. Также, следует из документа, планируется определять, какой процент занимают просмотры российских фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, ТВ-эфире и кинопрокате от их общего числа.

Ранее в России введено запрещение пропаганды ЛГБТ через различные медиа, включая кино, после решения Верховного суда РФ о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией. Это означает, что любой контент, который может быть расценен как пропаганда, в том числе в фильмах, запрещен и подлежит преследованию.

Читайте нас также:
#кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Изображение к статье: Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: instagram.com/lienegreifane
Юбилей в Америке Лиене Грейфане отмечала с болью в сердце из-за сына 353
Изображение к статье: Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих
Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих 712
Изображение к статье: Знойная Меган - свежа и хороша. Иконка видео
В 44 года Меган Маркл носит бриллианты покойной свекрови и пьет вино по 1000 евро за бутылку 229
Изображение к статье: Фото: mothershp.sg
Ноутбук спас мужчину от бандитской пули 96

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 19
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 41
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 12
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 49
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео