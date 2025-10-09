Как выяснили журналисты, на редком Bentley Arnage класса люкс, которым шоумен владел более 20 лет, были номера, чья цена составляет семь миллионов рублей или около 73 тысяч евро. В то же время стоимость автомобиля варьируется до 4,5 миллиона рублей или 66,5 тысяч евро по нынешнему курсу.

Кроме того, номера содержали «зеркальные» цифры и три буквы «O». В январе была внесена соответствующая пометка «Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств». Спустя два месяца у машины поменялся собственник и госномер.