Номера проданной Галкиным Bentley оказались дороже машины

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Номера проданной Галкиным Bentley оказались дороже машины
ФОТО: Global Look Press

«Красивые госномера» автомобиля Bentley, проданного уехавшим из России юмористом Максимом Галкиным, стоили в два раза дороже самой машины.

Как выяснили журналисты, на редком Bentley Arnage класса люкс, которым шоумен владел более 20 лет, были номера, чья цена составляет семь миллионов рублей или около 73 тысяч евро. В то же время стоимость автомобиля варьируется до 4,5 миллиона рублей или 66,5 тысяч евро по нынешнему курсу.

Кроме того, номера содержали «зеркальные» цифры и три буквы «O». В январе была внесена соответствующая пометка «Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств». Спустя два месяца у машины поменялся собственник и госномер.

#максим галкин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
