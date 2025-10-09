Baltijas balss logotype
Ноутбук спас мужчину от бандитской пули

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: mothershp.sg

Фото: mothershp.sg

В Бразилии пуля грабителей застряла в ноутбуке гражданина Китая.

Лежавший в рюкзаке ноутбук спас гражданина Китая от бандитской пули в Бразилии. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел в городе Сан-Паулу. Китаец, который попросил называть его Чжан, приезжал в Бразилию по работе. Вечером 1 октября он ждал на заправке, когда за ним приедет машина, чтобы отвезти в аэропорт. При нем был багаж, а на плечах — рюкзак. Вскоре рядом с мужчиной остановилась машина, из которой выскочили несколько вооруженных грабителей, и потребовали отдать все ценности. «У меня в рюкзаке был компьютер и важные документы, поэтому я развернулся и бросился бежать», — рассказал Чжан.

Он пробежал около 40 метров, а когда обернулся, увидел что грабители схватили его багаж и скрылись. Сотрудники заправки вызвали полицию, а Чжан поехал в аэропорт. При досмотре выяснилось, что китаец чудом спасся от смерти. Таможенники обнаружили, что в его ноутбуке застряла пуля. Чжан признался, что даже не понял, что в него стреляли.

Он рассказал, что ущерб от ограбления составил около трех тысяч сингапурских долларов (190 тысяч рублей). Мужчина также отметил, что друзья предупреждали его об опасной криминогенной обстановке в Сан-Паулу и советовали никогда не носить с собой ничего ценного.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу мужчина чудом спасся от пули угонщиков благодаря рюкзаку с ноутбуком. У него отобрали мотоцикл и выстрелили в спину, на которой был рюкзак.

#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

