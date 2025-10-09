Теперь все узнают, что же развалил лверпульскую четверку.

Ирландская актриса Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни, жену сэра Пола, в предстоящем четырехсерийном биографическом фильме о The Beatles режиссера Сэма Мендеса, сообщает Variety.

Ронан — лауреат премии «Золотой глобус» за роль в фильме «Леди Бёрд». Имеет четыре номинации на «Оскар» и пять на BAFTA.

В байопике она сыграет вместе с Полом Мескалем, который исполнит роль Пола Маккартни.

Линда и Пол поженились в 1969 году. Она работала вместе с ним клавишницей и вокалисткой в его постбитловской группе Wings. Линда умерла от рака в 1998 году в возрасте 56 лет.

Что касается остальных участников «Великолепной четверки», Харрисон Дикинсон сыграет Джона Леннона, Джозеф Куинн сыграет Джорджа Харрисона, а Барри Киоган сыграет Ринго Старра. Остальные участники пока не объявлены.

Актёрский дебют Ронан (1994) состоялся в 2003 году в ирландском медицинском сериале «Клиника». В кино дебютировала в фильме «Я никогда не буду твоей». Прорывом в карьере Ронан стала роль скороспелого подростка в мелодраме «Искупление», принёсшей актрисе номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Её карьера развивалась благодаря главным ролям убитой девочки в драме «Милые кости» и подростка-убийцы в триллере «Ханна. Совершенное оружие», а также пекаря в драмеди «Отель „Гранд Будапешт“». Ронан получила признание критиков и номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль за роль тоскующей по дому ирландской иммигрантки в Нью-Йорке 1950-х годов в мелодраме «Бруклин», выпускницы средней школы в драмеди «Леди Бёрд» Греты Гервиг и Джо Марч в исторической драме «Маленькие женщины» Гервиг. Также Ронан забрала статуэтку «Золотого глобуса» за роль в «Леди Бёрд». Ронан спродюсировала и сыграла в драме «Выгон».

На сцене Ронан сыграла Эбигейл Уильямс в возрождённом спектакле «Суровое испытание» на Бродвее и Леди Макбет в «Макбете» в театре Вест-Энда. В 2016 году Ронан дважды попала в список Forbes 30 Under 30. В 2020 году газета The New York Times поставила её на десятое место в списке величайших актёров XXI века.