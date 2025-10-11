Baltijas balss logotype
Анну Седокову заметили на публике с новым мужчиной впервые после смерти Яниса Тиммы 2 537

Lifenews
Дата публикации: 11.10.2025
Изображение к статье: instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

ФОТО: Instagram

Анну Седокову заметили с новым мужчиной на публике впервые после смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли мёртвым в конце прошлого года.

Певица в последнее время часто появляется на публике: на днях она пришла на закрытую премию рестораторов, где журналисты заметили её с неизвестным мужчиной. Анна обнимала спутника со спины и что-то шептала ему под живое выступление Алсу. При этом, когда один из гостей попытался снять их на телефон, Седокова выхватила устройство из его рук.

Сообщается, что нового избранника Седоковой зовут Андрей Гавриленко. Ему 37 лет, и родом он из Санкт-Петербурга. Он окончил СПбГУ по специальности "политология". После университета Гавриленко переехал в Москву, а позже жил на три города — Петербург, Москву и Лондон. Сейчас Андрей работает первым заместителем директора фонда "Инносоциум" — социальной платформы фонда "Росконгресс", которая поддерживает креативные и образовательные проекты. Ранее он также возглавлял фонд по развитию спорта и спортивного туризма "Ладога Трофи Рейд". В свободное время Гавриленко увлекается катанием на багги, вейкбордингом и биатлоном.

zdvxf.jpg

Позже Андрей признался изданию Super, что они с Анной знакомы уже давно и поддерживают "тёплые дружеские отношения". Он считает её талантливым и ярким человеком, с которым "всегда интересно поговорить и поделиться мыслями". Тем временем любую романтическую связь с певицей Гавриленко отрицает.

"Я с большим уважением отношусь к Анне. С нашим графиком у нас бывает не так много времени пообщаться, а светские мероприятия — всегда хороший повод. Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов", — заявил Андрей.

Ранее 42-летняя Анна Седокова рассказала, что две девушки с телевидения подловили её после работы и начали задавать вопросы о заведённом против неё уголовном деле. По словам Седоковой, они вели себя грубо и снимали её на камеру. Она подчеркнула, что не говорит о трагедии, потому что хочет сохранить память о человеке и не желает раскрывать детали, которые могут ранить других.

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году, но в декабре прошлого года развелись. Через неделю после дня рождения певицы спортсмен покончил с собой. Сразу после этого певица столкнулась с волной хейта: многие обвинили её в трагедии, а также утверждали, что она разрушила карьеру Яниса и лишила его денег. Седокова утверждала, что Тимма шантажировал её и угрожал самоубийством. При этом родственники и друзья баскетболиста не верят певице и до сих пор считают её причастной. Сама Анна сейчас всё чаще появляется на публике и выпускает новые песни о покойном Янисе.

При этом в Латвии начали расследование против Анны Седоковой. Родственники Яниса подали на неё два иска в суд. Кроме того, они хотят оспорить и брачный договор, по которому всё имущество покойного баскетболиста перешло Седоковой. Также семья баскетболиста хочет доказать психологическое влияние певицы на него. Сама Анна от комментариев воздерживается.

Spletnik

Оставить комментарий

(2)
  • пк
    полосатый конь
    11-го октября

    Жить с такой тётей - расписаться, что ты идиот ! Притащил в дом опасный секонд-хенд.

    3
    0
  • Е
    Ехидный
    11-го октября

    мужику ,если жить хочет , надо сваливать !!!! черная вдова опять вышла на охоту !!!!

    4
    2

