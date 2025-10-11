Baltijas balss logotype
Фастфуд - это урбанистический стресс, выяснили ученые

Lifenews
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Так и хочется порадовать себя вкусняшкой.

Так и хочется порадовать себя вкусняшкой.

Важную роль играет и визуальный ряд: узнаваемая упаковка, запахи из ресторанов быстрого питания, реклама и даже фотографии.

Даже те люди, которые тщательно следят за питанием, порой не могут пройти мимо аппетитного бургера или картошки фри. Казалось бы, рацион уже выстроен, салаты приготовлены, а все равно в какой-то момент рука тянется к фастфуду. Почему же еда, которую многие считают вредной, так часто побеждает силу воли и привычки? Ответ не только в силе маркетинга, но и в том, как устроен наш мозг и какие эмоции мы связываем с такими продуктами.

Мозг и система вознаграждения

Ученые отмечают, что продукты с высоким содержанием жиров, соли и сахара активируют в мозге центры вознаграждения. При этом выделяется дофамин — нейромедиатор, связанный с мотивацией и удовольствием. Эта реакция формировалась эволюционно: когда-то калорийная пища была редкостью, и организм учился запоминать источники энергии. Современный мир сделал такие продукты доступными в любое время, а мозг все так же реагирует на них особенно ярко. Повторяющийся опыт удовольствия от привычных вкусов формирует устойчивые пищевые привычки.

Фастфуд тесно связан с ритмом жизни больших городов — он всегда под рукой, требует минимум времени и усилий. Для многих он стал «едой на бегу» или эмоциональным якорем — напоминанием о детстве, поездках или семейных встречах. Важную роль играет и визуальный ряд: узнаваемая упаковка, запахи из ресторанов быстрого питания, реклама и даже фотографии в соцсетях активируют те самые зоны мозга, вызывая желание перекусить именно чем-то знакомым и простым.

Эмоции и стресс

Психологи объясняют, что тяга к высококалорийной пище усиливается в моменты стресса, усталости или плохого настроения. Такие продукты дают быстрое чувство насыщения и кратковременный эмоциональный комфорт. Однако эксперты подчеркивают, что говорить о «зависимости от еды» некорректно — международные диагностические системы не признают ее отдельным расстройством. Скорее это комбинация физиологических реакций, привычек и культурных установок.

Как держать баланс

Специалисты по питанию советуют не запрещать себе фастфуд полностью, а рассматривать его как редкое удовольствие. Такой подход снижает риск срывов и помогает сохранить психологический комфорт. Полезно выстраивать регулярный график приемов пищи, не пропускать завтраки и обеды, прислушиваться к сигналам голода и насыщения. Чем стабильнее рацион, тем меньше импульсивных решений вроде спонтанного заказа бургера.

#здоровое питание
